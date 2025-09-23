La playa de Huelva en la que sigue siendo verano: «Está haciendo un tiempo buenísimo»

La playa de Huelva en la que sigue siendo verano

A pesar de que el otoño acaba de empezar en toda España, algunos rincones de la provincia de Huelva parece que aún se siguen resistiendo al cambio de estación. Es el caso de una de las playas más conocidas del litoral onubense que a día de hoy sigue presentando un aspecto muy similar al que podría tener durante cualquier día de verano.

Así lo ha indicado @cintinez, una onubense que ha compartido un vídeo TikTok donde se puede comprobar que esta playa de Huelva sigue siendo una opción perfecta para las personas que quieran disfrutar de un buen baño antes de dar la bienvenida a la nueva estación. «Aún es verano en mi paraíso», indica Cin Tínez en su vídeo.

La playa de Huelva donde sigue siendo verano

El lugar de Huelva donde aún parece que es verano es la playa de El Portil, una de las más populares de la provincia. Más concretamente, la zona de la lengua de arena que se originó este verano debido a los movimientos de las mareas. Cuando el agua se mueve de forma brusca, el banco de arena se une con la orilla y origina una nueva playa.

Esta parte concreta de El Portil, además, cuenta con una arena fina y dorada, aguas turquesas y está completamente rodeada por un entorno natural de gran belleza. Se trata de un rincón muy conocido de la costa de Huelva donde es posible encontrar un ambiente muy tranquilo.

Perfecta para los que buscan tranquilidad

La playa de El Portil, como se puede apreciar en el vídeo compartido por @cintitez, apenas tiene bañistas durante esta época del año, lo que permite que sea un oasis de paz para las personas que buscan una playa tranquila. El tiempo, además, suele ser muy agradable durante los últimos días de septiembre.

Es el motivo por el que El Portil se ha convertido en la mejor opción para los bañistas que quieren seguir disfrutando del verano. Un rincón muy popular del litoral onubense que se sigue resistiendo a la llegada del otoño.