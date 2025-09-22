Superman 'sobrevuela' la ría de Huelva: «Esto nada más que pasa aquí»

En Huelva, a veces, pasan cosas inverosímiles, como demuestra un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales en el que se puede ver a Superman 'volando' por la ría. El protagonista de estas curiosas imágenes es @helyboy, que aparece ataviado con la ropa del mítico superhéroe mientras realiza una actividad acuática cada vez más popular.

Se trata del eFoiling, una actividad que permite que los usuarios que la practican puedan ir por encima de la superficie del agua a gran velocidad, como se puede ver en las imágenes del vídeo donde este peculiar Superman 'sobrevuela' uno de los lugares más icónicos de la provincia como la ría de Huelva.

¿Qué es el eFoiling?

El eFoiling es una actividad acuática que se realiza sobre una eFoil, una especie de tabla motorizada que tiene un ala de gran tamaño en la parte superior. La tabla, cuando alcanza cierta velocidad, se puede elevar y mantener sobre una superficie acuática, lo que permite que la persona que la está usando parezca estar 'volando' sobre el agua.

Para ello es necesario que la eFoil alcance una velocidad mínima de entre 20 y 30 kilómetros hora y que el usuario, fundamentalmente, tenga cierta habilidad para mantener el equilibrio sobre la tabla.

Se puede hacer en Huelva

Esta novedosa actividad acuática se puede practicar en Huelva. El usuario que compartió las imágenes disfrazado de Superman volando por la ría también publicó un vídeo indicando que este tipo de tablas se pueden probar en Punta Umbría.

Más concretamente, en Jet Sky Punta Umbría. Se trata de una empresa de alquiler de motos de agua que ahora, como explica @helyboy, también ofrece la posibilidad de alquilar tablas para hacer eFoiling, una actividad acuática cada vez más popular que ofrece la sensación única de estar volando sobre el mar.