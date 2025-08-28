La población de camaleones en Islantilla no remonta

La Fundación 'Centro de Estudios Marinos', en colaboración con la Mancomunidad de Islantilla, ha llevado a cabo un año más su tradicional censo del camaleón en el sistema dunar de este enclave costero compartido por los municipios onubenses de Lepe e Isla Cristina. Aún no se conocen los conclusiones del estudio, pero los primeros datos no arrojan buenas noticias porque apuntan a que la población sigue por debajo de los registros de años anteriores.

El camaleón común o chamæleo chamæleon es la especie más protegida y emblemática de Islantilla. Los resultados recogidos en esta acción, que se viene desarrollando desde el año 2002 para el estudio de la población de esta peculiar especie protegida y la evolución de su frágil ecosistema, serán posteriormente analizados para extraer conclusiones, una vez se confronten los datos con respecto a muestreos anteriores.

Como adelanto de este estudio, las primeras estimaciones arrojan un resultado similar al censo de población del año pasado, que sigue estando por debajo de los registros de muestreos de años atrás. Ya en 2024, la Fundación alertó de un «sustancial descenso» debido a la pérdida de vegetación y a parte del sistema dunar.

Batidas

Un equipo de voluntariado conformado por veintiséis personas, más tres en labores de coordinación, han podido efectuar el recuento de ejemplares en batidas que se han desarrollado desde el atardecer hasta la medianoche. En concreto, señalan desde la Mancomunidad, han realizado dos búsquedas diarias: una con luz crepuscular y otra en oscuridad total, para ampliar las posibilidades de hallazgo. La zona de muestreo ha abarcado en esta ocasión la parcela comprendida entre el Centro comercial y el Paseo de Levante, en la primera jornada, y desde el Puesto Central del Salvamento y Socorrismo hasta Urbasur durante este pasado miércoles. Se ha cubierto así todo el frente litoral del núcleo turístico.

Entre los motivos que pueden estar afectando a la población de camaleones, además de los ya apuntados como la pérdida de vegetación, es el aumento de residuos en el sistema dunar. Desde la Fundación han insistido en la necesidad de seguir incidiendo en las campañas de sensibilización a la población para un uso responsable del ecosistema de la playa. También se ha informado a transeúntes que se han acercado a los miembros del equipo durante la elaboración del censo sobre la importancia de esta especie protegida, así como sobre la obligación de preservarla respetando su entorno natural.

El Censo del Camaleón cuenta con la colaboración de la Mancomunidad de Islantilla, de los Ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina y de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva.