Así es el primer Coffee Cat de Huelva: puedes tomar un café y adoptar un gato

El primer Coffee Cat de Huelva está situado en la calle Galaroza de la capital

Los amantes de los gatos están de enhorabuena porque Huelva ya presume de contar con su primer Coffee Cat. Se encuentra, además, situado en la capital onubense, concretamente en el número 4 de la calle Galaroza, en el barrio de Isla Chica.

Allí puedes disfrutar de una gran variedad de dulces acompañado de un café 100% arábica. Además, lo harás rodeado de gatos a los que puedes contemplar y acariciar. De momento están enjaulados pero los propietarios del local confían en conseguir pronto los permisos para que puedan estar sueltos por el establecimiento y así poder interactuar más con los clientes que lógicamente si acuden allí es porque son amantes y aficionados a los felinos.

Detrás de esta iniciativa se encuentra Zoonia, que es también una tienda de mascotas especialistas en nutrición y que ofrece la posibilidad de que los clientes puedan adoptar los gatos. De hecho, en sus redes sociales han informado de que ya han conseguido varias adopciones en las últimas semanas.

Este espacio cercano es una realidad y para que los animales estén cómodos y puedan jugar y dar amor y caricias, el lugar tiene un aforo de público restringido. Así, está limitado a seis personas y se puede reservar plaza dentro del local por WhatsApp en el número +34 633 81 21 25.

Dentro posiblemente encuentres a un gato que busca hogar y al que puedes hacer feliz adoptándolo.