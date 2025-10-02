El Puerto colabora con el programa de desayunos y meriendas del CDP Ciudad de los Niños de Huelva del curso 2024/2025

El Puerto colabora con el programa de desayunos y meriendas del CDP Ciudad de los Niños de Huelva

El Puerto de Huelva ha concedido recientemente la ayuda Puerto Ciudad 2025 a la Asociación 31 de Mayo para poder colaborar con el programa de desayunos y meriendas del CDP Ciudad de los Niños de Huelva, del curso 2024/2025.

Desde la Asociación 31 de Mayo han mostrado su agradecimiento a la Autoridad Portuaria de la capital onubense por mostrar su respaldo a la labor educativa y social que se realiza en el CDP Ciudad de los Niños de Huelva.

«Se trata de un apoyo fundamental que nos permite seguir ayudando al centro a acompañar, educar y ofrecer oportunidades a la infancia y adolescencia más vulnerable», señalan.

El principal objetivo de esta colaboración conjunta es luchar contra las desigualdades sociales que afectan a muchos niños y niñas, ofreciendo los mismos derechos y oportunidades que el resto de menores de su edad. De esta manera, se garantiza que puedan acceder a recursos y apoyos que contribuyan a su desarrollo personal, educativo y social.

En favor de la igualdad, la inclusión y el bienestar

Desde la Asociación 31 de Mayo se valora especialmente el respaldo del Puerto de Huelva, ya que esta colaboración supone un impulso para seguir colaborando con el CDP Ciudad de los Niños de Huelva y trabajando en favor de la igualdad, la inclusión y el bienestar de la infancia.