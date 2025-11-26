San Ramón se cambia de acera

En las últimas semanas están produciéndose bastantes aperturas y cierres de bares en Huelva capital. Hay mucho movimiento en la hostelería onubense en ese sentido e incluso también algunos establecimientos han cambiado de dueño pero siguen adelante con la intención de hacerse fuertes en tiempos difíciles para el sector.

Y un caso curioso es el que ha protagonizado esta semana otro local con bastante solera en el populoso barrio de Isla Chica, concretamente en la calle Manuel Sánchez, y es que ha cerrado pero ha abierto sólo unos metros más adelante con la misma denominación.

Se trata del clásico bar San Ramón, famoso también en la zona por acoger dentro del recinto una de las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado con más bullicio de gente en la capital onubense y que a lo largo de su periplo ha dado bastantes premios.

El anterior local del bar San Ramón anunciando en su puerta el reciente cambio de ubicación r. u.

El caso es que ahora, con un toque lógicamente bastante más moderno que el que tenía en el emplazamiento anterior, ha abierto sus puertas en el número 9 de la calle Manuel Sánchez, justo enfrente de la farmacia que hay también en dicho lugar.