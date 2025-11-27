El barrio de Pérez Cubillas celebrará la Navidad con una gran fiesta

El barrio onubense de Pérez Cubillas celebrará su particular fiesta en esta Navidad de 2025. Tendrá lugar el próximo día 19 de diciembre a partir de las 19.00 horas con varias sorpresas para todos los públicos.

Comenzará con una animación infantil para todos los niños del barrio y todas las familias que quieran acercarse. Y una vez acabada, alrededor de las 20.00 horas, habrá una merienda familiar que será la antesala de la zambomba que dará comienzo a las 21.00 horas junto a la escuela de fandangos Mame Rincón.

Antonia Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos de Pérez Cubillas, destacó, durante la presentación del evento, que ya era hora de que el barrio tuviera una fiesta para sus niños y para todos aquellos que quieran acercarse al mismo. «Que venga Huelva a Pérez Cubillas y que el barrio disfrute de la Navidad», comentó.

Y también señaló que quería «agradecer muchísimo la ayuda del Puerto de Huelva, que es quien nos va a posibilitar hacer esta fiesta, y también la del Ayuntamiento, sobre todo la de su alcaldesa Pilar Miranda. Tampoco me quiero olvidar de la asociación Agua Viva, de la Peña El Milenio y de la propia escuela de Mame Rincón, quienes colaboran en el desarrollo de todo».