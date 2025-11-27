La Universidad de Huelva abre la convocatoria para mayores de 40 años

Formarse a cualquier edad es posible. La Universidad de Huelva anuncia que, hasta el próximo 17 de diciembre de 2025, permanecerá abierta la convocatoria para el acceso a estudios de Grado mediante la vía de mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, de conformidad con el procedimiento establecido por el Distrito Único Andaluz.

Podrán participar aquellas personas que, en el año natural del comienzo del curso, cumplan o tengan cumplidos 40 años y tengan trayectoria relacionada con las familias profesionales de los estudios que desean cursar. No podrán hacer uso de esta vía quienes tengan previamente otra titulación que habilite el acceso universitario por diferentes vías (Selectividad, Ciclos Formativos de Grado Superior, pruebas de mayores de 25 y 45 años ni otros títulos universitarios).

El procedimiento de evaluación que se seguirá con los aspirantes consta de dos fases:

1.- Valoración de la experiencia profesional teniendo en cuenta la afinidad entre la experiencia laboral y la familia profesional que solicita la persona interesada; el tiempo de experiencia laboral y el nivel de competencia.

2.- Entrevista que valora aspectos generales de las personas candidatas en relación al acceso a la Universidad.

Desde el Vicerrectorado de Estudiantes se resalta que esta convocatoria «pone en valor la trayectoria profesional de los aspirantes, reconociendo la experiencia como un puente para acceder a la educación superior y emprender nuevos retos académicos». Es una vía especialmente pensada para quienes han adquirido competencias en el ámbito laboral y desean dar el salto al ámbito universitario.

Información complementaria

Calendario:

Plazo de solicitud: Del 24 de noviembre al 17 de diciembre de 2025.

Valoración provisional de méritos: 3 de febrero de 2026.

Reclamaciones: del 4 al 6 de febrero de 2026.

Puntuaciones definitivas: hasta 3 de marzo de 2026.

Las solicitudes pueden presentarse:

- Presencialmente, en el Servicio de Gestión Académica (horario de atención al público: de lunes a viernes, de 09:00 a 13:00 horas).

- Por registro telemático, accediendo desde el siguiente enlace.

Recursos informativos complementarios

La información sobre los requisitos principales, calendario y proceso de valoración puede consultarla en:

- Web del Servicio de Gestión Académica

- Videotutorial en el área de orientación del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria

- Web de Distrito Único Andaluz