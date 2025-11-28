Quirónsalud Huelva presenta una nueva Unidad de Obesidad y Riesgo Cardiovascular

El Hospital Quirónsalud Huelva ha presentado su Unidad de Obesidad y Riesgo Cardiovascular, un servicio pionero en la provincia que tiene como objetivo ofrecer un tratamiento integral a pacientes con obesidad y factores de riesgo asociados, como hipertensión o diabetes.

La nueva unidad cuenta con un equipo multidisciplinar formado por especialistas en medicina interna de la mano de Christian Leyva Prado, sistema digestivo con Juan María Vázquez Morón, cirugía bariátrica de la mano de David Molina García, nutrición con Jerusalén Antúnez Pinto y psicología gracias a Patricia Alós Villanueva, que trabajarán de manera coordinada para diseñar planes personalizados adaptados a cada paciente.

La unidad apuesta por la prevención activa, combinando diagnóstico precoz, seguimiento nutricional, control médico y apoyo psicológico para ayudar a los pacientes a adoptar hábitos saludables antes de que aparezcan complicaciones graves.

La obesidad es una enfermedad crónica que requiere un enfoque global. ''Con esta unidad, buscamos no solo tratar el exceso de peso, sino también reducir las complicaciones cardiovasculares y mejorar la calidad de vida'' ha señalado el doctor Christian Leyva, coordinador médico de la nueva unidad. Es importante, apunta el especialista, ''el estudio personalizado de cada paciente, que gracias a la incorporación de la tecnología Inbody podemos ofrecer''.

Fotografía del equipo médico durante la presentación en el Colegio Oficial de Médicos de Huelva. De izquierda a derecha: Juan María Vázquez Morón, Jerusalén Antúnez, Christian Leyva y David Molina h24

Este estudio completo de la composición corporal se basa en la bioimpedancia multifrecuencia segmental directa que aporta información integral y precisa, orientando la toma de decisiones médicas para el correcto proceso terapéutico.

Con esta nueva unidad, el Hospital Quirónsalud Huelva refuerza su apuesta por la prevención y el cuidado integral de la salud, ofreciendo soluciones innovadoras para frenar la obesidad y reducir el riesgo cardiovascular en la población.