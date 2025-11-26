Muestra de dulces navideños en Huelva esta Navidad: fechas y horarios

La Muestra de Dulces y Vinos Navideños de Huelva cumplirá este mes de diciembre su décimo sexta edición. Se trata de un evento que, desde su inicio, se ha consolidado como una de las citas más esperadas para todos los onubenses y visitantes en la antesala de la Navidad y que se ha convertido en un escaparate de la riqueza gastronómica de la tierra, especialmente en estas fechas tan especiales.

Para David Toscano, el presidente de la Diputación Provincial, organizadora de la cita junto a Huelva Empresa, esta Muestra «materializa el apoyo a nuestros pequeños comercios y empresas locales, además de ofrecernos la oportunidad de disfrutar de los deliciosos productos que nos presentan nuestros artesanos Y no solo pone en valor el talento de nuestros artesanos, sino que también impulsa la economía de nuestra provincia».

Entre los productos que se pueden adquirir en la Muestra están dulces navideños elaborados de manera artesanal, como los tradicionales turrones, mazapanes, polvorones, alfajores, pestiños, roscones fritos, hornazos, entre otras especialidades. Asimismo se ofrecen los excelentes licores y vinos de la provincia, con la riqueza y calidad de su tradición vitivinícola.

La cita tendrá lugar entre el 11 y el 14 de diciembre en los soportales de la Gran Vía de la capital onubense h24

La XV Muestra de Dulces y Vinos Navideños de la provincia de Huelva estará abierta entre los días 11 al 14 de diciembre en los soportales de la Gran Vía de la capital. El jueves 11 y viernes 12, el horario será de 11.00 a 21.00 horas, el sábado 13, de 11.00 a 22.00, y el domingo 14, de 11.00 a 22.00 horas.

Empresas expositoras

- Bodegas Garay: La Palma del Condado.

- El Monumento: Castaño del Robledo.

- Bodegas Oliveros: Bollullos Par del Condado.

- Sra. Juana, Cocas y Dulces Artesanos: La Redondela.

- Pastelería Gibia de León: Gibraleón.

- Miel y Limón: Bollullos Par del Condado.

- Confitería Palanco: Gibraleón.

- Las 3 Calero: Escacena del Campo.

- Productos Villa Andévalo: San Bartolomé de la Torre.

- Destilerías Martes Santo: Higuera de la Sierra.

- EscomsMiel: Gibraleón.

- Hortelano Coffee Roasters: Calañas.

- Canela en Rama Bakery: Punta Umbría.