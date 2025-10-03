Alarma en el centro de Huelva al incendiarse la cocina de un bar en el Paseo Santa Fe

Un incendio declarado poco después de las 14.00 horas de este viernes en la cocina de un bar del centro de Huelva ha provocado la movilización de los servicios de emergencia. Hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de bomberos, así como efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, después de que el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibiera el aviso por parte de varios vecinos del Paseo Santa Fe.

Según explicaron testigos presenciales a huelva24, el fuego se originó en la cocina del bar El Cuartel, ubicado en la confluencia del Paseo Santa Fe con la calle Velarde, en el local que anteriormente ocupaba el conocido bar Casa Lalo.

El suceso se ha saldado sin heridos, aunque la intensa columna de humo generada por las llamas ha causado la alarma en la zona, especialmente transitada a esas horas.