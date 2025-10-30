Arrestan al presunto autor del apuñalamiento a la vecina de Isla Cristina

Última hora
Detenido el presunto autor del apuñalamiento a la vecina de Isla Cristina

H. Corpa

La Guardia Civil ha detenido alrededor de las 13.00 horas en la localidad de Lepe al supuesto autor del apuñalamiento a una mujer en Isla Cristina ocurrido ayer. El arresto se ha producido dentro del operativo de búsqueda iniciado por diferentes Unidades tras el ataque, y el detenido pasará a disposición judicial una vez instruidas las diligencias oportunas, según información oficial del cuerpo.

La agresión se produjo en el domicilio de la víctima, que evoluciona ya fuera de peligro, mientras los agentes rastreaban la provincia desde la mañana del miércoles para localizar al presunto agresor. El recién detenido está pendiente de comparecer ante el juez mientras continúan las investigaciones por parte de las autoridades policiales.

