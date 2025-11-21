Cae un gamberro enmascarado en Beas: quemó ocho vehículo y provocó numerosos destrozos

La Guardia Civil ha detenido a una persona por su supuesta relación con numerosos actos vandálicos perpetrados en la localidad de Beas, que habían generado una importante alarma social entre los vecinos. Según el Instituto Armado, los hechos se enmarcan en la denominada Operación Mask, iniciada a principios de año.

En el curso de esta operación se han contabilizado multitud de daños atribuidos al detenido, entre ellos el incendio de más de ocho vehículos. Además, numerosos coches han sufrido pinchazos de ruedas, arañazos, fracturas de ventanas y otros desperfectos. También se han quemado contenedores y se han realizado pintadas en fachadas de viviendas de la localidad.

La Guardia Civil señala que esta persona utilizaba en muchas ocasiones una máscara durante la comisión de los hechos, con el objetivo de no ser reconocida por los vecinos en el momento de consumar los presuntos delitos.

La identificación y posterior detención del sospechoso se ha logrado con la colaboración de la Policía Local de Beas, que aportó a la investigación datos considerados de interés para el esclarecimiento de los hechos.

El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Huelva que entiende de la causa.