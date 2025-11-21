'Cazan' a un motorista en la peligrosa N-435 circulando a casi 200 km/h

La Guardia Civil de Huelva ha denuncia al conductor de una motocicleta por circular a 194 km/h en la N-435, en un tramo limitado a 90 km/h. El vehículo fue detectado durante uno de los controles periódicos de velocidad establecidos en diferentes carreteras de la provincia y circulaba 104 km/h por encima del máximo permitido en la carretera N-435, entre La Albuera y San Juan del Puerto.

Una vez interceptado, la intervención fue puesta en manos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de Huelva, que continuó las diligencias para esclarecer los hechos y poner a disposición judicial al autor.

Tras identificar al conductor, se tramitaron las diligencias que ya han sido enviadas al Juzgado de Guardia de Valverde del Camino. El implicado figura como investigado por cometer un presunto delito contra la seguridad vial al superar en más de 80 km/h el límite de velocidad, teniendo en cuenta los márgenes de error del cinemómetro. El tramo donde fue detectado se encuentra en vía interurbana.

Una conducta considerada por los agentes como temeraria y extremadamente peligrosa, que generó un grave riesgo para el resto de usuarios de la vía. El implicado se enfrenta a posibles penas de prisión de entre 3 y 6 meses, multa de 6 a 12 meses y, en cualquier caso, retirada del carné de conducir entre uno y cuatro años.