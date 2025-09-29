Irrumpe pistola en mano en un local de ocio de un asentamiento de Palos

El suceso tuvo lugar en un local de ocio de un asentamiento de Palos de la Frontera

La Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, han detenido en el asentamiento del micropolígono de San Jorge de Palos de la Frontera, a una persona por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas, lesiones y alteración grave del orden público.

Los hechos tuvieron en la madrugada del día 24 de septiembre cuando una persona irrumpió de forma violenta en un local de ocio existente en el interior del asentamiento, portando un arma de fuego con la que amenazaba las personas del lugar.

Incluso la utilizó para golpear a uno de los clientes, causándole lesiones leves y generando una situación de pánico y gran alarma social. Incluso algunos de los testigos manifestaron que podrían haber escuchado detonaciones.

Aprehensión del arma

Ante la gravedad de la situación varias personas presentes en la zona intervinieron logrando desarmar y reducir al agresor, inmovilizándolo hasta la llegada de las patrullas de la Guardia Civil y la Policía Local, que procedieron a la detención inmediata del individuo, así como a la aprehensión del arma utilizada.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido y el arma incautada, han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia que entiende de la causa.