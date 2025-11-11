A disposición judicial los tres detenidos por una agresión sexual grupal en un garaje abandonado de Cartaya

Los tres hombres detenidos en relación a un delito de agresión sexual grupal a una mujer en un garaje abandonado de Cartaya han pasado este martes a disposición judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ayamonte, que instruye la causa.

Así lo han indicado a Europa Press desde la Guardia Civil, que este lunes informó de que la agresión se produjo en un garaje abandonado del municipio onubense. Por ello, han sido detenidos tres hombres y se investigan los hechos. Asimismo, han señalado que todos los detenidos son mayores de edad.

Recursos a su disposición

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado este martes que desde la Junta se han puesto «todos los recursos» disponibles para atender a la mujer.

Se trata de la segunda agresión sexual en unos meses en la misma localidad, después de que el pasado 13 de julio fuera detenido otro hombre acusado de una agresión sexual y por la que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional para el mismo.