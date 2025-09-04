Efectivos del Infoca trabajan en un incendio declarado en un paraje forestal de Cartaya
Efectivos del Plan Infoca trabajan para tratar de sofocar las llamas que se han declarado en el paraje Menajo, en término municipal de Cartaya, a las 13.20 horas.
En el lugar se encuentran trabajando varios medios aéreos -en concreto, dos helicópteros, un avión de carga en tierra y dos anfibios ligeros- y hasta cuatro grupos de bomberos forestales, además de técnicos de operaciones y agentes de medio ambiente que se afanan en controlar el incendio.
Incendio que, según han señalado desde el Infoca, se ha originado en un paraje con gran vegetación y con zonas agrícolas cercanas, no en los pinares.