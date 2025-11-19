Una expareja del acusado del atropello mortal de Alicia Rodríguez dice que tenía «comportamientos extraños» y que «se enfadaba cuando bebía»

Una expareja de M.Q.S., quien era pareja sentimental de la reportera gráfica onubense Alicia Rodríguez, y acusado de su atropello mortal en Marmolejo (Jaén) en junio de 2021, ha confirmado que en su declaración ante la Guardia Civil tras los hechos dijo que el procesado tenía «comportamientos extraños».

Así lo ha indicado este miércoles durante su testifical en la segunda sesión del juicio que se celebra esta semana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva donde, cuestionada por el letrado de la acusación particular a este respecto, ha explicado que el procesado «era una persona que no expresaba sus emociones» y que «hablaba poco», de forma que «pasaba de estar tranquilo» a «enfadarse a veces cuando bebía», toda vez que ha apuntado que entendía que esto sucedía en una época «tras fallecer su padre».

Asimismo, cuestionada por sospechas de que el acusado hubiera controlado su teléfono móvil cuando eran pareja, la testigo ha indicado que ella «creía que sí» porque «sabía cosas» de las que ella no había hablado con él, pero que luego pensó que al tener amigos en común «podría ser por eso».

Otra testigo, amiga del procesado, y que fue la persona con la que tuvo una conversación a las 02,15 horas del día de los hechos -poco antes de que se produjera el atropello-, ha señalado que lo conocía desde «hacía ocho o diez años» pero que a Alicia Rodríguez no la conocía en persona e iba a hacerlo ese fin de semana en la celebración de su cumpleaños, a la que M.Q.S. iba a acudir con ella.

Al respecto, ha explicado que no llegó a conocerla pero que la noche de los hechos él le mandó «varios vídeos a lo largo del día» y que se llamaron para «coincidir y conocerla» cuando estaban de ocio en los bares, pero que no coincidieron y lo volvió a llamar «de madrugada, sobre las 02,30», para verse y le dijo que estaban en el campo.

"Murmullos y sonidos de coches"

En este sentido, la testigo ha dicho que en la llamada escuchó «murmullos y sonidos de coches» ya que en Marmolejo «se sale habitualmente en los campos porque hay muchos», toda vez que ha señalado que ella se encontraba en otra parte y que «iba a despedirse» de las personas con las que estaba para ir con ellos y cuando volvió a llamarle «ya no lo cogió».

Cuestionada por las acusaciones sobre si había conocido antes a la víctima, ya que había estado en Marmolejo «en otras ocasiones», la testigo ha indicado que no, pero que el acusado «le hablaba de Alicia» y que estaba «ilusionado», toda vez que preguntada por el sentido de un mensaje que le mandó a M.Q.S en el que decía «vas a cabrear a la niña, no seas malito», la testigo ha manifestado que él le hablaba «a cada paso que daba» pero que la relación «no era muy íntima», así como que le mandaba vídeos «habitualmente, pero también a otras personas».

Preguntada por la defensa sobre si tenía conocimiento de algún problema en la pareja, la testigo ha dicho que «nadie le había comentado nada reprochable con respecto a su relación con Alicia».

Fin de semana en Marmolejo

De otro lado, una amiga «muy íntima» de la víctima ha explicado que Alicia le propuso ir un fin de semana a Marmolejo junto a su marido y su hijo, donde Alicia Rodríguez había alquilado una casa para «darle una sorpresa» al acusado -entonces su pareja- y que cuando llegaron, tras «esperarlo en un bar» cerca de la casa alquilada a que saliera de trabajar, la víctima «fue a saludarlo ilusionada» pero «él llegó, salió del coche» y, a su juicio, le pareció que la actitud de M.Q.S mostró «que no le hizo ninguna gracia que estuvieran allí».

Esta testigo ha señalado que estuvieron en la casa todo el fin de semana y que «no conoció» a nadie, así como que le llamó «mucho la atención» que se dijera que habían ido al campo a «mantener relaciones sexuales» porque la víctima le había contado que «no mantenían relaciones porque él siempre decía que estaba cansado o mal» y que el fin de semana que habían estado en Marmolejo «el domingo por la mañana Alicia estaba triste porque él se fue a trabajar temprano» y «tampoco habían mantenido relaciones».

Preguntada por la defensa qué decía Alicia sobre su relación sentimental con el acusado, la testigo ha dicho que ella «siempre decía que estaban bien», así como que él «venía más a Huelva que ella a Marmolejo».

Finalmente, ha afirmado que ha contado en sala lo mismo que dijo en su declaración ante la Guardia Civil a la que, además, informó de que la testigo amiga de M.Q.S con la que éste había hablado de madrugada antes de los hechos le había mandado un mensaje a ella diciéndole que «su amigo no había hecho nada», apuntando que «no entendía» porque esta persona «tenía que mandarle ningún mensaje».

Declaraciones de la madre del acusado

Antes de estas declaraciones de testigos este miércoles, la madre del acusado declaró en el juicio en la sesión de la tarde del martes en la que indicó que conocía a Alicia Rodríguez, aunque su hijo la presentó como «una amiga» y que creía que ese fin de semana de los hechos iba a decir que tenían una relación, al tiempo que indicó que la víctima había estado en el pueblo «unos diez o doce días en enero», así como que el fin de semana del atropello «tenían planes» de cumpleaños y que Alicia «se quedaba a dormir en su casa».

También declaró un amigo del procesado, que contó que en la tarde previa a los hechos estaban en su casa esperando la llegada de la víctima, a la que conoció ese día, y con la que estuvo junto a su novia, Alicia Rodríguez y M.Q.S de ocio en bares. Cuestionado por si vio algo «raro» entre ellos, este testigo señaló que vio a la pareja «en una actitud normal» y «no los vio discutir ni nada raro» y que todo era «muy normal».

De otro lado, su novia, que también declaró como testigo en la tarde del martes, señaló que tampoco había conocido a Alicia Rodríguez «hasta esa misma noche» y que cuando se marcharon del bar dijeron que se iban a dormir «porque ella estaba cansada y él trabajaba por la mañana en los olivos».