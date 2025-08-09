Extinguido un incendio forestal en El Campillo

Un incendio declarado este viernes en el paraje Monte Sorromero, en el término municipal de El Campillo, ha sido extinguido por efectivos del Plan Infoca y con la colaboración del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva.

En torno a las seis de la tarde se informó por parte del Infoca de que se movilizaron tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente, además de un helicóptero semipesado y otro ligero, dos aviones de carga en tierra y dos vehículos autobombas.

Por su parte el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva destinó dos dotaciones de bomberos de los parques de Valverde del Camino y de Minas de Riotinto, con ocho efectivos en el lugar en las tareas de extinción del fuego, con el apoyo de cinco vehículos.