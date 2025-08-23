El fuego devora más de doce chabolas del asentamiento 'La Cuadra' de Lepe

Un incendio declarado a primera hora de este sábado en el asentamiento chabolista 'La Cuadra', en el término municipal de Lepe, ha calcinado más de una docena de infraviviendas. El fuego, que se inició sobre las 6.00 horas, no ha provocado daños personales, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva.

Hasta el lugar del siniestro se desplazó personal de los parques de Ayamonte y Punta Umbría. En concreto, tres camiones de bomberos con cuatro efectivos desde Ayamonte y dos vehículos con otros cuatro bomberos desde Punta Umbría trabajaron en la extinción de las llamas. El equipo de Punta Umbría se retiró de la zona sobre las 8.00 horas, mientras que poco después se produjo el relevo del personal de Ayamonte, coincidiendo con el cambio de turno.

Un momento del incendio facebook

A media mañana, los bomberos del parque de Ayamonte continuaban en el asentamiento realizando labores de refresco para evitar que el fuego se reavivase. Al mismo tiempo, una máquina retroexcavadora trabajaba en la retirada de los escombros y restos de las chabolas que han quedado destruidas. Aunque aún no se ha podido determinar el número exacto de construcciones afectadas, las primeras estimaciones apuntan a que el fuego ha afectado a más de doce.

Este suceso pone de nuevo el foco en la situación de los asentamientos de trabajadores temporeros en la provincia. 'La Cuadra' era uno de los pocos núcleos de infraviviendas que aún quedaban en Lepe, después de que el Ayuntamiento pusiera en marcha un plan para la erradicación del chabolismo, que ha logrado reducir su número de catorce en 2021 a nueve a finales de 2024. Gracias a este plan, la población en estas condiciones también ha disminuido, pasando de 625 a 167 personas en el mismo periodo. Sin embargo, la asociación lepera La Carpa, donde se presta ayuda a este colectivo, ha denunciado esta mañana que con este plan el chabolismo simplemente ha sido sustituido por el 'sinhogarismo'.