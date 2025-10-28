La Guardia Civil despliega un dispositivo junto a la GNR portuguesa para dar caza a los narcos implicados en la muerte de un cabo en el Guadiana

Colaboración internacional para tratar de dar caza a los responsables de la muerte del agente de la GNR que ha muerto en una operación antidroga en el Guadiana.

Según han explicado desde la Guardia Civil, mantienen un amplio dispositivo junto a la GNR de Portugal para localizar a los tripulantes de la narcolancha que embistió a la patrullera portuguesa en aguas transfronterizas este lunes, a la altura de Alcoutim, provocando la muerte del agente de 50 años y dejando a otros tres guardias heridos.

Fuentes de la Guardia Civil de Huelva han ofrecido nuevos datos acerca de la operación que resultó fatal para los agentes lusos. Así, la narcolancha «fue avistada por la Guardia Civil en la costa de Huelva, facilitando la información a las autoridades policiales portuguesas que, debido a la cercanía de su patrullera en la zona, se aproximaron al lugar hasta la llegada del apoyo del Servicio Marítimo Provincial de Huelva».

Por su parte, en declaraciones a los medios en Granada, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha mostrado su "confianza absoluta" en que con en esa colaboración "estrecha" de España y Portugal "se va a dar con el paradero de los tripulantes de esta narcolancha", toda vez que ha subrayado que la investigación está abierta y ha destacado que "la eficacia a la hora de resolver los asuntos vinculados al narcotráfico es muy elevada".

Fernández ha señalado que la GRN portuguesa colabora "permanentemente" con España, "sobre todo en el entorno de Guadiana" donde se produce ese encuentro de ambos países" y donde colabora "con la Guardia Civil, especialmente en los servicios marítimos". En este caso, ha apuntado, "se produjo esa colaboración después de una persecución por parte de la policía portuguesa a una narcolancha", que "arremetió en un momento determinado contra la embarcación de la policía propiciando que cayeran agua a algunos de sus tripulantes de la Guardia Republicana".

"Y lo que hizo la Guardia Civil fue, inmediatamente, intervenir. En primer término inició la persecución hacia la narcolancha, que finalmente se estrelló contra la costa y resultó incendiada y, de forma inmediata, acudir en auxilio de los compañeros policías portugueses y pudo rescatar a tres de ellos, uno en estado grave, dos con heridas más leves, y lamentablemente un cuarto que no apareció y que, por lo tanto, quedó como desaparecido", ha indicado antes de trasladar su "más sentido pésame a los familiares y compañeros" por la muerte de este miembro de la GNR.

Entrada habitual de droga

La GNR portuguesa y la Guardia Civil española vienen colaborando habitualmente, en un compromiso conjunto de ambos cuerpos en la lucha contra el tráfico internacional de droga por vía marítima, que en los últimos años viene haciéndose fuerte en el entorno del río Guadiana, convertido en una de las vías habituales de entrada de droga desde Marruecos.

Así, ya a principios de año fuentes de la Guardia Civil reconocían a Huelva24 que que llevaban tiempo realizando operativos ante el incremento de entradas por ese río de transportes de cocaína, con controles por parte de los agentes y de la Guardia Nacional Republicana en la zona de la desembocadura.