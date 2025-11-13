Evacuadas tres personas del pantalán de Marina del Odiel tras sufrir daños por el temporal

La borrasca Claudia, que mantiene en vilo a la provincia de Huelva con un aviso naranja por lluvias y fuertes vientos, ha provocado daños en la estructura del pantalán de Marina del Odiel, en el Muelle de Levante de la capital, obligando a evacuar a tres personas que habían quedado aisladas en la instalación.

Según ha informado Salvamento Marítimo, la operación se puso en marcha después de que las adversas condiciones meteorológicas comprometieran la seguridad del pantalán. El Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Huelva movilizó a la embarcación Salvamar Vela, que se encargó de rescatar a las tres personas y trasladarlas sanas y salvas al Muelle de Levante.

Este incidente se suma a la veintena de incidencias que el temporal ha ocasionado a lo largo del litoral onubense desde el mediodía, afectando principalmente a municipios como Huelva, Ayamonte y Cartaya. En este último, los destrozos han sido notables, con el desprendimiento de parte del techo de un colegio, lo que llevó al Ayuntamiento a activar el Plan de Emergencias Municipal. En Ayamonte, por su parte, se han registrado desperfectos en el Centro de Exposiciones y Congresos, además de numerosas caídas de ramas y mobiliario urbano en toda la franja costera.