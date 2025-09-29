Reabre el puente sifón de Huelva tras la rotura de la tubería que provocó una catarata de agua

Coche de la Policía de la Autoridad Portuaria, entrando en el puente sifón Santa Eulalia

El Puente Sifón Santa Eulalia ha vuelto a estar abierto al tráfico esta tarde después de que por la mañana una avería causara una columna de agua y su caída como una gran catarata a la ría. Esta infraestructura, que une Huelva con Aljaraque por carretera y transporta también agua por las tuberías situadas debajo, colapsó sobre las 11.45 horas y tras una actuación de emergencia se pudo controlar la situación.

Según la Junta de Andalucía, se produjo la rotura de uno de los cinco tubos de conducción existentes y que por presión levantó una de las bocas de accesos. En una actuación de emergencia se logró cortar el chorro de agua y colocar una chapa para bloquear el paso del agua.

Coches circulando en ambos sentidos en el puente sifón Santa Eulalia M. A. F.

Un mes cortado para la reparación definitiva

Una vez culminada esta actuación, el tráfico volvió a la normalidad, como ha podido comprobar Huelva24 esta tarde. No obstante, desde la Junta advierten de que una vez que se empiece a reparar la avería, se estima que el tráfico podría estar cortado una semana. Sin embargo, en ningún momento esto interferirá en el suministro de agua, que desde la administración autonómica subrayan que está «garantizado».

Cuando se produjo la incidencia, se desplazaron hasta el puente efectivos de la Autoridad Portuaria de Huelva, así como a la Guardia Civil y a la Policía Local de Huelva.