Recuperan, más de medio año después, un tractor de más de 60.000€ que había sido robado en Palos

La Guardia Civil de Huelva ha detenido a dos personas como presuntos autores del robo con fuerza de un tractor, además de imputarles los delitos de falsificación y usurpación de estado civil, ya que falsificaron la documentación de otra persona para llevar a cabo la venta del vehículo. Además, se ha relacionado a un tercero con un delito de receptación ya que actuó de intermediario sabiendo de la procedencia ilícita del tractor.

Los hechos ocurrieron el 1 de mayo de este año 2025 cuando en el Cuartel de la Guardia Civil de Palos de la Frontera el propietario de una empresa denunció el robo de un tractor valorado en más de 60.000€, comenzando las investigaciones.

A su vez en Segovia una persona que estaba tramitando la compra venta de un tractor denunció ante la Guardia Civil que, al gestionar la documentación, le aparecía la baja temporal del vehículo por sustracción del mismo, poniéndolo en conocimiento de la Guardia Civil, que traspasó las diligencias al puesto de Palos de la Frontera donde se había denunciado el robo de este vehículo.

Tras gestiones practicadas fue localizado el intermediario que tramitó la venta del tractor, quedando detenido por un delito de receptación ya que tenía conocimiento de la procedencia ilícita del tractor. Esta persona aportó números de teléfono e imágenes a los agentes para poder identificar a los supuestos autores del robo.

Trabajaba en la finca del dueño del tractor

Finalmente se pudo localizar a otras dos personas, los cuales están relacionados con el robo del tractor, utilizando para su posterior venta documentación de una tercera persona perjudicada. Además, para el traslado del vehículo se utilizó el camión de una de estas últimas personas, la cual posee una empresa hortofrutícola. Al parecer uno de los detenidos había trabajado en la finca propietaria del tractor, siendo conocedor de su existencia.

Los detenidos y las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente. El tractor fue devuelto a su legítimo propietario.