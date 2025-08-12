Incendio en Huelva: Arde un paraje de Arroyomolinos de León

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja en un incendio declarado poco antes de las 16.30 horas de este martes en un paraje de Arroyomolinos de León.

Según ha informado el Plan Infoca, aunque se trata de una zona de pastos y matorral, en la zona las temperaturas son elevadas, además de que hay fuertes vientos e incluso tormenta. De hecho, la Aemet mantiene en la zona el aviso naranja por altas temperaturas.

🔴 DECLARADO un incendio forestal en #IFArroyomolinosDeLeón (Huelva).



🚁 1 ligero, 1 semipesado

✈️ 4 de carga en tierra

🚒 2 autobombas

👩‍🚒 5 grupos de bomberos forestales, 1 técnico de operaciones, 1 agente de medio ambiente, 2 técnicos de operaciones

🚜 1 buldócer pic.twitter.com/QJLSr57NjX — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 12, 2025

Medios desplazados

Sobre el terreno se encuentran trabajando actualmente un helicóptero semipesado y otro ligero; cuatro aviones de carga en tierra; dos camiones autobombas; cinco grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones; un agente de medio ambiente; y un buldócer.