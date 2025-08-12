Incendio en Huelva: Arde un paraje de Arroyomolinos de León

La Aemet mantiene en la zona el aviso naranja por altas temperaturas

Estabilizado el fuego en Villanueva de los Castillejos

Extinguido un incendio forestal en El Campillo

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja en un incendio declarado poco antes de las 16.30 horas de este martes en un paraje de Arroyomolinos de León.

Según ha informado el Plan Infoca, aunque se trata de una zona de pastos y matorral, en la zona las temperaturas son elevadas, además de que hay fuertes vientos e incluso tormenta. De hecho, la Aemet mantiene en la zona el aviso naranja por altas temperaturas.

Sobre el terreno se encuentran trabajando actualmente un helicóptero semipesado y otro ligero; cuatro aviones de carga en tierra; dos camiones autobombas; cinco grupos de bomberos forestales, tres técnicos de operaciones; un agente de medio ambiente; y un buldócer.

