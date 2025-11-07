Interceptan en el Puerto de Huelva casi 200 relojes falsificados con destino a Canarias

Casi 200 relojes falsificados han sido intervenidos en el embarque del ferry de Huelva con destino a las Islas Canarias.

Según han explicado desde la Guardia Civil en un comunicado, los hechos sucedieron en el dispositivo que se lleva a cabo en la terminal de pasajeros del Muelle Sur por el embarque de vehículos y pasajeros del Ferry Marie Curie con destino a las Islas Canarias. Mientras los agentes realizaban tareas de prevención y persecución del contrabando, narcotráfico y demás fraudes fiscales, les llamó la atención un vehículo que podría transportar mercancías ilícitas que no cumplían con los requisitos aduaneros o de control establecidos por la ley, procediendo a darle el alto.

Nueve cajas de relojes

Debido a la actitud dubitativa y esquiva que mostró el conductor y ante las sospechas de transportar género de contrabando, se inspeccionó el interior de la furgoneta, hallándose nueve cajas, distribuidas en el asiento del copiloto y en la parte trasera, las cuales contenían en su interior relojes de distintas marcas de reconocido prestigio: un total de 199 relojes.

Practicadas las gestiones oportunas, se confirmó con las propias marcas la falsedad de los relojes y su procedencia ilícita, por lo que el conductor ha sido investigado por su implicación en un delito contra la propiedad industrial.

Los relojes intervenidos hubieran alcanzado en el mercado un valor aproximado de alrededor de 15 millones de euros.

La actuación la han realizado agentes de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil (UDAIFF), pertenecientes a la Compañía Fiscal y Fronteras del Puerto de Huelva, y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.