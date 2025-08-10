Interrumpido el servicio de trenes entre Huelva y Sevilla por una nueva avería

El servicio de trenes entre Huelva y Sevilla se encuentra interrumpido por una avería producida este domingo.

Adif ha explicado a través de sus redes sociales que está interrumpida la circulación entre Niebla y La Palma del Condado por una falta de tensión en la catenaria.

De este modo, Renfe ha establecido plan alternativo de transporte por carretera entre La Palma del Condado y Huelva para trenes de Media Distancia.

Este incidente es el enésimo que sufren los viajeros con salida o destino Huelva, ya que durante muchos meses se han venido registrando retrasos y la interrupción de servicios por averías tanto en la red ferroviaria como en los trenes.