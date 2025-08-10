Interrumpido el servicio de trenes entre Huelva y Sevilla por una nueva avería

Adif informa de que se ha producido una falta de tensión en la catenaria en el tramo entre Niebla y La Palma

Cortada la línea de tren Huelva-Sevilla por falta de tensión en la catenaria en La Palma del Condado

Caos ferroviario en Huelva: Adif resuelve la avería en la catenaria y se reactiva la circulación de trenes, pero avisa de retrasos

Tren en la estación de Huelva
Tren en la estación de Huelva H24
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El servicio de trenes entre Huelva y Sevilla se encuentra interrumpido por una avería producida este domingo.

Adif ha explicado a través de sus redes sociales que está interrumpida la circulación entre Niebla y La Palma del Condado por una falta de tensión en la catenaria.

De este modo, Renfe ha establecido plan alternativo de transporte por carretera entre La Palma del Condado y Huelva para trenes de Media Distancia.

Este incidente es el enésimo que sufren los viajeros con salida o destino Huelva, ya que durante muchos meses se han venido registrando retrasos y la interrupción de servicios por averías tanto en la red ferroviaria como en los trenes.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app