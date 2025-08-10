Interrumpido el servicio de trenes entre Huelva y Sevilla por una nueva avería
Adif informa de que se ha producido una falta de tensión en la catenaria en el tramo entre Niebla y La Palma
Cortada la línea de tren Huelva-Sevilla por falta de tensión en la catenaria en La Palma del Condado
Caos ferroviario en Huelva: Adif resuelve la avería en la catenaria y se reactiva la circulación de trenes, pero avisa de retrasos
El servicio de trenes entre Huelva y Sevilla se encuentra interrumpido por una avería producida este domingo.
Adif ha explicado a través de sus redes sociales que está interrumpida la circulación entre Niebla y La Palma del Condado por una falta de tensión en la catenaria.
De este modo, Renfe ha establecido plan alternativo de transporte por carretera entre La Palma del Condado y Huelva para trenes de Media Distancia.
Este incidente es el enésimo que sufren los viajeros con salida o destino Huelva, ya que durante muchos meses se han venido registrando retrasos y la interrupción de servicios por averías tanto en la red ferroviaria como en los trenes.