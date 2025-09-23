Siembra el miedo al pasearse por el centro de Ayamonte con una pistola en la mano

La pistola de aire comprimido intervenida por los agentes de la Policía Local de Ayamonte

Este lunes por la mañana varias personas que transitaban por el centro de Ayamonte asistieron a una escena que parecía de película y que van a tardar bastantes días en olvidar.

Se formó un gran revuelo y alarma social debido a la presencia de un individuo que deambulaba por la calle portando una pistola en la mano, lo que provocó un gran susto entre quienes lo vieron y lógicamente varias llamadas a los agentes de la Policía Local.

Varios de ellos se personaron de manera urgente en el lugar de los hechos y, tras dar con el paradero del individuo, lo primero que hicieron fue intervenirle el arma, que comprobaron que se trataba de una pistola de aire comprimido.

Dinero en metláico

Además, los agentes siguieron cacheando al varón y también le intervinieron 60 gramos de hachís y en torno a 400 euros en efectivo, en billetes pequeños y monedas.

Procedieron a la detención del individuo, quien además de los efectos que portaba generó una alteración del orden público que afortunadamente no llegó a mayores. El incidente en el municipio fronterizo se saldó sin ningún herido.