Narcotráfico en Huelva: En libertad el vendedor de droga que mató en legítima defensa a un hombre e hirió a otro cuando le atacaron para irse sin pagar

Un acuerdo de conformidad entre las partes, con rebajas de penas y suspensiones de delitos, ha permitido que este martes se ponga el libertad al acusado de homicidio -para el que Fiscalía pedía 18 años de cárcel- por el tiroteo que se produjo en junio de 2022 en el término municipal de Punta Umbría por cuestiones relacionadas con el narcotráfico, que se saldó con un fallecido y un herido.

Este hombre estaba acusado de varios delitos, entre ellos homicidio consumado, en el juicio que comenzaba este martes en la Audiencia Provincial de Huelva y que no se ha celebrado finalmente al llegarse a este acuerdo de conformidad por las que se rebajan las condenas a todos los implicados -seis acusados-.

De este modo, según ha explicado su abogado, Antonio Revuelta, se han acordado las penas de dos años y medio de prisión por un delito de homicidio consumado -al aplicarse la eximente de legítima defensa-, tres años y un día por el delito de tráfico de drogas, un año y tres meses por el delito de homicidio en grado de tentativa y dos años por el delito de tenencia y licita de armas. Así, con las eximentes y suspensiones de penas, finalmente ha sido condenado a cinco años y medio de prisión por los delitos de homicidio y tráfico de drogas.

En este sentido, quedan suspendidas las penas de dos años o menores de dos años --por el delito de tenencia y licita de armas y el de homicidio en grado de tentativa-- y, con la rebaja de condena a cinco años y medio en total por los delitos de homicidio y tráfico de drogas, al haber cumplido tres años y cuatro meses de prisión preventiva, este mismo martes quedará en libertad a petición expresa de su abogado.

Revuelta ha señalado que con esta reducción de condenas y las suspensiones «posiblemente no tenga que volver a prisión», aunque esto estará condicionado a que no vuelva a delinquir en un periodo de tres años ya que, sino, ese beneficio sería revocado.

Con respecto al acusado para el que se solicitaba 15 años de cárcel y que se encontraba el libertad con cargos, el abogado ha indicado que «se le ha retirado algún delito» y se le han reducido penas en el resto de delitos «porque se ha llegado al acuerdo de que sea considerado como cómplice, más las eximentes incompletas que ya nosotros manteníamos también de legítima defensa«. En este sentido, sus penas se han quedado por debajo de los dos años, »con lo cual todas se le han podido suspender« y no tendrá que entrar en prisión.

Finalmente, ha explicado que estas reducciones de pena se han aplicado al resto de acusados, para los que se pedía ocho años --para dos de ellos--, cinco y cuatro años, por lo que los que se encontraban en libertad no tendrán que entrar en la cárcel y el segundo que se encontraba en prisión preventiva también saldrá en libertad este mismo martes.

Hechos violentos

Los hechos se produjeron el 21 de junio de 2022, cuando la Guardia Civil informó de un tiroteo ocurrido durante la tarde de esa jornada en Punta Umbría, que se había saldado con un fallecido y un herido por arma de fuego. De este modo, indicaron que a las 16.40 horas recibieron varios avisos de ciudadanos por un tiroteo en la localidad mencionada en un barrio cercano a Aljaraque.

Una vez desplazada a la zona, los agentes encontraron a un varón de origen extranjero con heridas de arma de fuego y lesionado y a un segundo varón fallecido a causa también de heridas de bala. El herido, de 41 años, fue trasladado al Hospital Juan Ramón Jiménez.

Las peticiones de la fiscalía

La Fiscalía solicita para los seis acusados penas de prisión que oscilan entre los 18 y los cuatro años por delitos de homicidio -este delito se le imputa a dos de los acusados-, homicidio en grado de tentativa, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y de robo con intimidación y uso de armas. Estos últimos para todos los acusados.

El Ministerio Fiscal apuntaba en su escrito que, en una fecha anterior al 21 de junio de 2022, dos de los acusados y el fallecido se concertaron para venir a Huelva para hacerse con un cargamento de 90 kilos de hachís. Para ello contactaron, a través de tercero, con otro de los acusados, quien se encargó de buscar vendedores.

De este modo, la venta se fijó sobre las 15.00 horas del 21 de junio en las inmediaciones de la Clínica de Los Naranjos de la capital, aunque posteriormente se trasladaron a la vivienda de los padres del vendedor, en el término municipal de Punta Umbría, al entender que la avenida de la capital no era un lugar seguro para realizar el intercambio.

En este contexto, en el coche de los compradores iban cinco personas, de las cuales tres se encontraban escondidos, dos en el maletero del coche y otro en la parte de atrás del mismo, que era conducido por una mujer -también acusada- con un copiloto. Una vez que llegaron a la vivienda de los padres del vendedor y realizada la entrega de los 90 kilos de hachís, la mujer que conducía el vehículo dijo que iba a coger el dinero del doble fondo de maletero del coche, aunque la intención real era llevarse la droga sin pagar.

Por ello, al abrir salieron dos personas con pasamontañas, una de ellas empuñando armas y de la parte trasera del vehículo salió una tercera persona también armada. Así las cosas, el vendedor se refugió en el interior de la casa y su madre le hizo entrega de una pistola y una escopeta, al tiempo uno de los atacantes se acercó a escasa distancia de la vivienda. De este modo, el hombre empezó a disparar desde el interior con las armas facilitadas por su madre y con el auxilio de su padre, quien le iba recargando la escopeta a medida que este iba disparando.

Un fallecido y un herido

Los disparos efectuados por este hombre alcanzaron a dos de los supuestos compradores, de forma que uno de ellos falleció y otro resultó herido, mientras que la acusada -la mujer que conducía- huyó llevándose con ella la droga, aunque fue interceptada a 2,5 kilómetros del lugar en el que tuvo lugar el tiroteo y en las inmediaciones se localizan 48.400 gramos de hachís con un precio aproximado de venta al público de 100.575 euros. El resto del hachís no ha sido encontrado.

Recoge el escrito de acusación que el fallecido recibió la mayoría de los disparos de frente, mientras atacaba la vivienda, en la zona de la cabeza y el tórax. Así, recibió impactos de perdigones en rostro, cuello, torso y brazo derecho, con tres heridas penetrantes en la región aórtica. Como consecuencia de ello, falleció sobre las 16.40 horas de ese día a causa de un shock hipovolémico-hemopericardio con taponamiento cardiaco secundario a disparo de arma de fuego.

Por su parte, el hombre de 41 años que resultó herido sufrió heridas por arma de fuego (perdigones) en hemitórax y hemiabdomen derechos; herida por arma de fuego en pierna izquierda; neumohemotórax derecho con atelectasia de lóbulos pulmonares medio y superior; lesiones por perdigones en hígado y vesícula; múltiples heridas por perdigones en torax, abdomen, región supraclavicular derecha y miembro inferior izquierdo, entre otras lesiones. Para su curación precisó además de una primera asistencia facultativa de tratamiento médico quirúrgico.