Un accidente entre un turismo y una furgoneta en la A-49 se salda con tres hospitalizados

Tres personas han tenido que ser evacuadas este martes al Hospital Infanta Elena de Huelva tras resultar heridas en una accidente en el que se han visto implicados un turismo y una furgoneta en la A-49, a la altura de Trigueros.

Según ha indicado a Europa Press, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, a las 10.40 horas de este martes han recibido el aviso por un accidente entre dos vehículos en el kilómetro 72 de la A-49, a la altura de Trigueros. Se han movilizado Guardia Civil, bomberos del Consorcio Provincial y sanitarios.

Finalmente, dos hombres de 34 y 76 años y una mujer de 74 años han resultado heridos y han tenido que ser trasladados al Hospital Infanta Elena de la capital, aunque se desconoce su estado de salud.