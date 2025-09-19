Nueva agresión a funcionarios en la prisión de Huelva durante el reparto del desayuno

Un funcionario de prisiones ha sido agredido y varios más han resultado lesionados con contusiones de diversa consideración en un altercado ocurrido en la mañana de este jueves en el Centro Penitenciario de Huelva, según ha denunciado el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM).

Los hechos ocurrieron a primera hora, durante el reparto del desayuno en uno de los departamentos considerados más conflictivos de la prisión. Según la organización sindical, un interno con un amplio historial de incidentes en este y otros centros comenzó a proferir insultos y amenazas graves contra los funcionarios presentes, con advertencias como que «iba a esperarles en la calle» o que «sabía dónde vivían y que iba a ir a por ellos».

Tras el aviso al superior jerárquico, acudieron funcionarios de otros departamentos para prestar auxilio. En el momento en que se procedía a aislar al interno, este logró zafarse y propinó varios manotazos a uno de los funcionarios. Finalmente, el personal penitenciario consiguió reducir al recluso y poner fin al incidente.

Como resultado del altercado, varios trabajadores sufrieron contusiones. El funcionario que recibió los golpes fue atendido en primera instancia por los servicios sanitarios del propio centro y posteriormente se trasladó a su centro médico de referencia para una evaluación más exhaustiva.

El sindicato enmarca esta agresión en una serie de incidentes violentos en la prisión onubense, cifrando en 13 las agresiones de distinta gravedad registradas entre diciembre de 2024 y agosto de 2025. TAMPM atribuye esta situación a la política de la dirección del centro, a la que acusa de aceptar el traslado de «numerosos internos de perfil extremadamente conflictivo».

Asimismo, la organización sindical critica la «pasividad» de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a la que acusa de mantener un protocolo de agresiones «obsoleto y pendiente de reforma». Por ello, reclaman una vez más la urgente necesidad de que los funcionarios de prisiones sean nombrados Agentes de la Autoridad para disponer de mayor protección jurídica.