La última redada en el Torrejón y la Navidad se salda con cuatro detenidos por robar escopetas en fincas de Huelva

Una de las redadas llevadas a cabo la pasada semana en Huelva capital

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal, procediendo a la detención de cuatro de sus integrantes como presuntos autores de nueve delitos de robo con fuerza en las cosas, los cuales eran perpetrados en viviendas rurales de la provincia onubense aprovechando la ausencia de sus propietarios.

La Operación 'Aureo 22-Redondel' se ha desarrollado para el esclarecimiento de numerosos robos perpetrados en fincas rurales de las localidades de Isla Cristina, Cartaya, Gibraleón, Villalba del Alcor, San Bartolomé de la Torre, Moguer, Palos de la Frontera, El Almendro y Lepe.

Entre los efectos sustraídos existía un peligroso elemento común, armas largas, estando relacionado dicho grupo con la sustracción de un total de 15 escopetas de caza, seis rifles y una carabina, además de munición de diferente calibre y miras telescópicas, generando una gran alarma social en las poblaciones afectadas, aunque también sustraían joyas y dinero en efectivo, así como herramientas de alto valor económico.

Gran aparato logístico

Tras las investigaciones se pudo saber que dicho grupo disponía de un gran aparato logístico, cambiando el vehículo con el que perpetraban los robos hasta en nueve ocasiones en un periodo de cuatro meses para tratar de dificultar a los investigadores el seguimiento de los mismos. También utilizaban a terceras personas, a quienes ponían como titulares de dichos vehículos para tratar de desvincularse de los hechos.

Por todo ello en la mañana del pasado día 25 de septiembre, y tras ser autorizados por la Autoridad Judicial competente, fueron practicados tres registros en domicilios de Huelva capital, concretamente en las barriadas del Torrejón y la Navidad, donde se incautaron diferentes cantidades de efectivo, munición, joyas, herramientas de alto valor, así como diversa ropa usada en los robos, y teléfonos móviles utilizados por la organización procediéndose a la detención de cuatro personas.

Uno de los cuatro detenidos en la redada practicada el pasado día 25 de septiembre en la capital onubense guardia civil

Los detenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado que entiende la causa, siendo decretado el ingreso en prisión de dos de los cuatro detenidos.

Las investigaciones continúan, no descartando que se lleven a cabo más detenciones.

La Operación ha sido llevada a cabo por el Área de Delitos contra el Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Huelva, contando con el apoyo en el desarrollo de los registros de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de las Comandancias de Huelva y de Sevilla.