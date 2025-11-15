Rescatan a una conductora que cayó con su vehículo a la cuneta en Fuenteheridos

Los bomberos del Consorcio Provincial Bomberos Huelva del parque de Jabugo rescataron a la conductora de un coche que se salió de la vía HU-8114, en el término municipal de Fuenteheridos. En el accidente el vehículo cayó a la cuneta y la conductora quedó atrapada.

El aviso tuvo lugar sobre las 7.30 horas de este sábado. Los bomberos se desplazaron hasta el lugar del suceso y excarcelaron a la conductora para ser atendida por los servicios sanitarios.

Se desplazaron dos bomberos y el cabo del turno de guardia en dos vehículos de intervención y rescate.