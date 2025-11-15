Rescatan a una conductora que cayó con su vehículo a la cuneta en Fuenteheridos

Efectivos del Consorcio Provincial del Bomberos lograron excarcelarla en un punto de la HU-8114 para que fuera atendida por los servicios sanitarios

Dos heridos en una fuerte colisión entre dos vehículos en la zona de Los Pinos de Aljaraque

El coche accidentado donde quedó atrapada la conductora
El coche accidentado donde quedó atrapada la conductora SAB BOMBEROS HUELVA
Mario Asensio Figueras

Mario Asensio Figueras

Huelva

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los bomberos del Consorcio Provincial Bomberos Huelva del parque de Jabugo rescataron a la conductora de un coche que se salió de la vía HU-8114, en el término municipal de Fuenteheridos. En el accidente el vehículo cayó a la cuneta y la conductora quedó atrapada.

El aviso tuvo lugar sobre las 7.30 horas de este sábado. Los bomberos se desplazaron hasta el lugar del suceso y excarcelaron a la conductora para ser atendida por los servicios sanitarios.

Se desplazaron dos bomberos y el cabo del turno de guardia en dos vehículos de intervención y rescate.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO HUELVA24.COM
Volver a arriba
Huelva24
Descarga la app