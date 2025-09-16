Varios heridos en un grave accidente con cuatro coches implicados en la N-431 a su paso por Lepe

Estado en el que ha quedado uno de los vehículos implicados

Los bomberos del Consorcio Provincial de Huelva de los parques de Ayamonte y Punta Umbría han intervenido este martes en un grave accidente de tráfico múltiple registrado en la carretera N-431, a su paso por el término municipal de Lepe.

Según han informado fuentes de los bomberos, el siniestro, que se produjo en torno a las 15.30 horas, ha dejado a varias personas heridas, una de ellas atrapada en su vehículo, lo que obligó a los efectivos a realizar labores de excarcelación para poder liberarla.

Amplio despliegue de emergencias

Hasta el lugar se desplazaron cinco bomberos y dos cabos de guardia, con un total de cuatro vehículos de intervención y rescate.

Dos de los vehículos implicados sab bomberos huelva

En las labores de auxilio también participaron la Guardia Civil de Tráfico y los servicios sanitarios, que atendieron a los heridos, de los que por el momento se desconoce el estado, así como las circunstancias que han provocado este accidente múltiple en el que se vieron involucrados hasta tres turismos, según fuentes del 112.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos han trasladado un mensaje de ánimo, deseando una pronta recuperación a los afectados por el siniestro.