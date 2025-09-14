Un muerto y tres heridos en un accidente de madrugada entre San Juan y Moguer
El siniestro tuvo lugar poco antes de las 4 de este domingo en la A-494, cuando el vehículo en el que circulaban se salió de la carretera
Un joven de 20 años ha muerto y otros tres han resultado heridos en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la localidad onubense de Moguer, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
El siniestro ha tenido lugar entre los kilómetros 4 y 5 de la A-494, carretera que une las localidades de San Juan del Puerto y Moguer. A las 3.50 horas, el teléfono 112 ha atendido una llamada de auxilio que alertaba de la salida de vía de un turismo en la que indicaban que al menos había una persona atrapada. Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061, del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Guardia Civil de Tráfico.
Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de uno de los ocupantes, que ha tenido que ser rescatado por los bomberos del interior del vehículo siniestrado. Los sanitarios han atendido también a otros dos jóvenes de 22 y 25 años y a otra persona de la que no han trascendido más datos. Han sido evacuados al Hospital Juan Ramón Jiménez.