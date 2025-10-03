La vecina de Lepe atacada en Londres por dos perros: «Ya tengo el alta vigilada y me encuentro muy fuerte»

Marisa Maestre, la lepera que sufrió el pasado día 23 de septiembre un brutal ataque de dos perros al tratar de proteger a su hijo en un parque del área de Fairfield Park en Londres, ya ha salido del hospital y va mejorando paulatinamente de las graves heridas sufridas.

Los dos canes considerados potencialmente peligrosos le provocaron más de 190 puntos de sutura en la cabeza, la reconstrucción de uno de sus oídos y una transfusión de sangre, mientras que afortunadamente el menor el menor de edad, gracias al acto de su madre, solo sufrió arañazos y raspones y ningún bocado de los animales.

«Este jueves ya me dieron el alta vigilada. Los doctores vienen a casa cada tres horas y se quedan aquí un rato. Ya estoy un poquito mejor y me encuentro muy fuerte», ha señalado Marisa Maestre en un audio remitido a los medios de comunicación en el que mostraba su profundo y sentido agradecimiento a sus paisanos.

«Gracias a la gente de mi pueblo y al alcalde de Lepe por su ayuda, interés y apoyo. Habéis sido el medicamento que los hospitales no tiene. Estoy aquí gracias a ustedes y a mi Virgen de la Bella. Se me ponen los pelos de punta por el apoyo tan grande que he recibido. Era un alta prevista para 20 días y en 12 o 13 ya me han mandado para casa y eso ha sido gracias a la ayuda de la gente. Pronto estaré en mi pueblo con ganas de abrazar a todo el mundo», comentaba.

Detenidos los dueños

Y también quería darle las gracias «a lo rápido que están actuando aquí en Londres la Policía y los psicólogos, que muchos de España se han ofrecido a darme ayuda psicológica». Las fuerzas policiales británicas detuvieron a los dueños de los perros.