Andrés Delgado, actor de 'Un mundo para mí': «La intersexualidad no es algo anormal, aunque tristemente la sociedad lo anormalice»

Alejandro Zuno ha llegado a Huelva con su último largometraje, 'Un mundo para mí' (México, 2024), después de haber sido seleccionado en el Festival Mar de Plata, premiado con el Global Vision Award en el Cinequest Festival de Estados Unidos y reconocido con Mención Honorífica en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara de México.

La producción tiene como argumento central el nacimiento de un bebé intersexual. Sus padres, ante esta inesperada situación, pondrán a prueba su relación enfrentándose a las expectativas sociales, sus creencias y el significado de la identidad, lo que supone un auténtico dilema ético plagado de incertidumbre.

La película ha sido presentada hoy en el Festival de Huelva de la mano de uno de sus actores, Andrés Delgado, quien ha destacado que el film «pone sobre la mesa un tema del que no se habla, pero que sucede, pasa y existe, no es algo anormal, aunque tristemente la sociedad lo anormalice».

«Lo que ha tratado de buscar el director es generar personajes complejos, con dudas, muy reales, son personas abiertas, progresistas, pero de repente deben enfrentarse con ellos mismos y sus creencias ante la tremenda decisión de elegir el género de su hijo», ha dicho Delgado.

Mezcla de emociones

El actor ha confesado que le atrajo del personaje, sobre todo, «su responsabilidad y sus recursos para lidiar con el miedo y la duda». En este sentido, Andrés Delgado ha explicado que «me interesaba mucho explorar esos ámbitos, en los que también está presente la rabia y el miedo, tras lo que llega la ternura, algo que está muy descuidado hoy en día».

Alejandro Zuno, es un cineasta graduado en la Escuela de Cine de la UNAM. Su ópera prima, Newborn, se estrenó en Mar del Plata. Recibió el Global Vision Award en Cinequest y co-dirigió El Secreto del Río (Netflix), ganadora de un premio GLAAD a la Mejor Serie en Español. También co-dirigió Tengo que morir todas las noches (Mejor Dirección en Seriesmania). Ganador del Ariel por Oasis (2018) y nominado por Abrir la tierra (2020).