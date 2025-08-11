Aroche celebra una nueva edición de la Noche de las Velas

Aroche se prepara para vivir el próximo sábado 16 de agosto, a partir de las diez de la noche, una nueva edición de la Noche de las Velas, donde más de tres mil velas iluminarán las calles y los lugares más emblemáticos de la localidad serrana. El evento, que se está consolidando como una de las citas culturales del verano en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, ofrecerá un recorrido por lugares emblemáticos del pueblo, así como diversas actuaciones culturales.

El concejal de Cultura y Festejos del ayuntamiento de Aroche, Adán Candeas, quien ha estado acompañado en la presentación de este evento por el vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, ha señalado que «la Noche de las Velas 2025 es mucho más que un evento, es un paseo entre luces, sonidos, emociones, que convierte Aroche en un punto de encuentro entre tradición y diversidad cultural».

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, José Manuel Zamora, ha recordado que durante unas horas, las calles del pueblo se llenan de luz, música y convivencia, ofreciendo a vecinos y visitantes un recorrido cultural único. Para Zamora, «se trata de una noche inolvidable y de un evento ya consolidado que año tras año suma nuevas propuestas culturales y que enamora a todos los públicos por la singular belleza del patrimonio arocheno que resplandece con la mágica luz de las velas».

Recorrido y actuaciones

El evento ofrece un recorrido por lugares tan singulares como son el paseo de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, los patios de la Casa Palacio Conde del Álamo del siglo XVIII, el barrio de los Risquitos situado a los pies del castillo almohade y los jardines de la fortaleza junto a su puerta de acceso original, conocida por la Puerta de la Reina.

A lo largo del trayecto, vecinos y visitantes gozarán también de actuaciones culturales que proporcionarán un extra a la Noche de las Velas. Así, en los cuatro emplazamientos seleccionados, se podrá disfrutar de tango con Antonio Carrasco y Leire Mayendia, fado con Rute Belga, Nuno Cirilo y Joaquín Ferreira, dúo de coras africanas Gurumbé y canto con Raquel Sierra, Sara Murillo y David Barragán.