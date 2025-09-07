El Condado de Huelva revive su memoria a través de una nueva edición de 'Un Condado de Cuentos'

La segunda edición del Festival Itinerante de Narración Oral 'Un Condado de Cuentos', organizado por la Diputación de Huelva, ha recorrido «con gran éxito» la comarca del Condado del 3 al 6 de septiembre, llevando a los municipios onubenses de Villarrasa, Lucena del Puerto, Chucena y Almonte las historias, recuerdos y tradiciones locales de sus mayores, «con un notable respaldo de público y un ambiente de cercanía, magia y emoción en cada cita».

Según ha detallado la Diputación provincial en una nota, el festival dio comienzo en Almonte, en la Ciudad de la Cultura, con la voz del narrador y coordinador del programa, Diego Magdaleno. Continuó en Chucena, con Irene Reina como narradora desde la Plaza del Condado, y llegó después a Villarrasa, donde el público acompañó a Diego Acera en un recorrido por las calles de la localidad.

La clausura tuvo lugar este sábado en Lucena del Puerto, con la narradora Raquel López, en un paseo desde la Plaza de la Constitución. En todas las jornadas, la música de Don Jozelito puso banda sonora al relato colectivo con gaita y tamboril, instrumentos tradicionales del Condado.

Retrato oral de la comarca

Además de las narraciones abiertas al público, el equipo de escuchantes y escribientes -formado por Carmen Sara Floriano, Noelia Camacho e Irene Reina- recogió, según ha indicado la Diputación, «las memorias de las personas mayores de cada municipio: desde leyendas locales hasta anécdotas y canciones, plasmando un valioso retrato oral de la comarca».

La diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero, ha valorado esta segunda edición como «un ejemplo de cómo la memoria viva de nuestros pueblos puede convertirse en un acto cultural compartido, en el que nuestros mayores son protagonistas absolutos». En este sentido, Baquero ha destacado que «son auténticas bibliotecas humanas, guardianes de un patrimonio inmaterial que no debe perderse«.

Por su parte, Diego Magdaleno ha subrayado que se trata de «un festival de narración oral en el que se cuentan historias locales en un escenario vivo como son las calles de los pueblos, al ritmo de la música popular».

Para la Institución provincial, el balance de esta segunda edición es «muy positivo», tanto por la participación de los vecinos como por la implicación de los ayuntamientos y el respaldo institucional. En palabras del alcalde de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor, «se ha contado la historia viva de nuestros pueblos, con anécdotas divertidas y reconocibles que hacen que los vecinos se sientan identificados».

Con Un Condado de Cuentos, la Diputación de Huelva ha afianzado su apuesta por la narración oral como herramienta de preservación de la memoria y de dinamización cultural en las comarcas onubenses, dentro de la línea marcada por sus festivales hermanos Una Mina de Cuentos y Un Andévalo de Cuentos.