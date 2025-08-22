El Festival de Cine de Islantilla da a conocer la relación de los finalistas a los Premios Luna

La Organización del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla ha dado a conocer este viernes la relación de los títulos que el próximo sábado 30 de agosto competirán por los máximos galardones de la decimoctava edición de esta muestra cinematográfica al aire libre, que ha venido desarrollándose durante los últimos meses en este enclave de la costa onubense compartido por los municipios de Lepe e Isla Cristina.

De este modo, son 12 los largometrajes finalistas que serán valorados por el Jurado Oficial. Esto son 'Antonio, el bailarín de España', de Paco Ortiz; 'Atín Aya. Retrato del silencio', de Hugo Cabezas y Alejandro Toro; 'Des Voix', de François Szabowski; 'Fandango', de Remedios Malvárez y Arturo Andújar; 'Gülizar', de Belkis Bayrak; 'Milch ins Feuer', de Justine Bauer; 'Mr. Nadie', de Miguel Ángel Calvo Buttini; 'Por tu bien', de Axel Monsú; 'Senegal. Un sueño de ida y vuelta', de Marcos Gualda; 'Te protegerán mis alas', de Antonio Cuadri; 'Un hombre libre', de Laura Hojman, y 'Water Lilies', de Canho Lee.

Asimismo, los 12 cortometrajes finalistas son 'B203', de Manuel Rodríguez; 'Chang Dong', de Yuan Yuan; 'Depredador', de Javier Fesser; 'Don't you dare film me now', de Cade Featherstone; 'El lado más bestia de la vida', de José Antonio Campos; 'El otro', de Eduard Fernández; 'L'acquario', de Gianluca Zonta; 'Mañana muérete', de Rocío Martín; 'Tingfinder', de Mads Koudal; 'Tristes tigres', de Adán Pichardo; 'Umbra', de Pablo Otero; y 'War and peace', de Iman Hassanzadeh.

El resto de los Premios Luna reconocerá otras siete categorías. Los nominados a Mejor Dirección son Paco Ortiz por 'Antonio, el bailarín del España'; José Luis Lázaro por 'Cólera'; José Antonio Campos por 'El lado más bestia de la vida'; Remedios Malvárez y Arturo Andújar por 'Fandango'; Javier Celay por 'Tito' y Laura Hojman por 'Un hombre libre'.

De otro lado, las nominadas a Mejor Actriz son Cristina Marcos por 'Agonía', Rosario Pardo por 'El lado más bestia de la vida'; Ecem Uzun por 'Gülizar'; Carmen Canivell por 'Mañana muérete'; Sabrina Melgarejo por 'Por tu bien' y Ane Gabarain por 'Tito', mientras los nominados a Mejor Actor son Nacho Fresneda por 'Cólera'; Juan Carlos Sánchez por 'El lado más bestia de la vida'; Eduard Fernández por 'El otro'; Félix Gómez por 'Mr. Nadie'; Roman Rymar por 'Tito' y Vicente Vergara por 'Tristes tigres'.

Además, se entregarán premios al Mejor Guión; Mejor Música Original; Mejor Dirección de Fotografía; Mejor Dirección de Arte; Premio del Público al Mejor Largometraje y al Mejor Cortometraje.

Los cortometrajes finalistas que optan a los premios del Jurado Oficial y del Público serán proyectados en dos sesiones especiales que tendrán lugar el próximo martes 26 y el jueves 28 de agosto a las 22,00 horas en el Patio del Centro Activo de Islantilla. Un jurado profesional presidido por el director Arturo Menor, quien estará acompañado en esta tarea por la actriz Amada Santos, el compositor Sitoh Ortega, la directora y script Ana Rosa Diego y el Delegado Territorial de Canal Sur en Huelva, Norberto Javier, será el encargado de determinar la identidad de los galardonados con los Premios Luna de Islantilla.

Ceremonia de clausura

El palmarés será revelado en el transcurso de la Ceremonia de Clausura que tendrá lugar el próximo sábado 30 de agosto. El mismo jurado oficial decidirá también el ganador del Premio RTVA a la Creación Audiovisual Andaluza de entre 'El cambio de rueda', de Begoña Arostegui; 'El lado más bestia de la vida', de José Antonio Campos; 'Mañana muérete', de Rocío Martín; 'No estamos locos', de Lucía Criado Rosas; 'Tristes tigres', de Adán Pichardo; y 'Umbra', de Pablo Otero. Este Premio de la RTVA ha figurado en el Palmarés del Festival Internacional de Cine bajo la Luna desde su cuarta edición, en 2011.

Sección paralela '18 lunas de cine' El próximo lunes, el festival ofrecerá en el patio del Centro Activo la Sección Paralela '18 de lunas de cine'. Se trata de una cita en la que se proyectará una selección de las dieciocho mejores obras de las dieciocho ediciones del Festival de Cine de Islantilla. Así, el elenco está compuesto por cinco obras cinematográficas que se proyectarán a partir de las 22,00 horas. La primera de ellas es 'Alive', de origen sueco, dirigida por Christian Kielberg. La sección continuará con 'Bienvenidos', un corto español de Javier Fesser. Otros títulos son: 'Bonboné', 'Das Kind' y 'Dielli'.

La ceremonia de clausura, que tendrá lugar en los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial de la muestra, será el broche final de la decimoctava edición del Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla, y durante su celebración se hará también entrega del galardón honorífico Premio 'Luis Ciges' al actor Roberto Álamo.

Más temas:

Alejandra Jacinto