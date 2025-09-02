Fiestas de las Angustias de Ayamonte 2025: fechas, cartel y programación completa

El Ayuntamiento de Ayamonte ha presentado esta semana sus fiestas patronales, las Fiestas en honor a Nuestra Señora de las Angustias de este 2025, que se celebrarán del 5 al 9 de septiembre, con un programa que combina tradición, cultura y música, y que contará con artistas de primer nivel como Sergio Contreras y Laura Gallego.

El cartel anunciador, obra de Juan Galán

El acto de presentación tuvo lugar en el Patio Noble del Consistorio y sirvió para descubrir el cartel oficial, realizado por el artista local Juan Galán, miembro del Taller de Arte «La Escalera».

La obra muestra a la patrona de Ayamonte envuelta en una ráfaga de luz, con elementos que evocan tanto la devoción mariana como el ambiente festivo de la ciudad. Así, en la parte inferior del diseño la banda de música sostiene la escena y la memoria del propio autor. Los toldos verdiblancos evocan las casetas de antaño, la alegría compartida y el espíritu más andaluz de estas fiestas

Fechas y programación principal Jueves 4 de septiembre: jornada previa con el Día del Niño y franja horaria sin ruido en las atracciones de feria.

Viernes 5 de septiembre: inauguración oficial de las fiestas con el tradicional recibimiento de las autoridades de Vila Real de Santo António, pasacalles, alumbrado del recinto ferial y verbena popular.

Sábado 6 de septiembre: actividades deportivas, culturales y de ocio, tanto en el municipio, como en el propio recinto ferial. Concierto de Sergio Contreras a medianoche.

Domingo 7 de septiembre: ofrenda floral a la Virgen de las Angustias y actuación de Laura Gallego.

Lunes 8 de septiembre – Día de la Virgen: función principal a las 12.00 horas, procesión por las calles de Ayamonte a las 21.00 y fuegos artificiales en la Ribera.

Martes 9 de septiembre: Día del Mayor. La Caseta Municipal acogerá las actuaciones de 'El Chicha', a las 16.00 horas; y del ayamontino Juan Santamaría, a las 22.30 horas. La jornada terminará con la gran traca final a las 00.00 horas. Volverá a haber descuentos en las atracciones para los más pequeños.

Novedades en el recinto ferial

El Ayuntamiento ha confirmado la reorganización del recinto ferial, que contará con una gran carpa destinada al público joven en la zona de skate, con el objetivo de ofrecer mayor comodidad y seguridad. Además, se han ejecutado trabajos de asfaltado en el entorno para mejorar la accesibilidad.

Se trata, según el alcalde de la localidad, Alberto Fernández, de «un giro muy positivo que hace aún más atractivas nuestras Fiestas Patronales».

Así, las Fiestas de las Angustias, que cada año reúnen a miles de personas, volverán a ser un punto de encuentro entre tradición religiosa y ambiente popular, consolidándose como una de las grandes celebraciones del calendario festivo de septiembre.