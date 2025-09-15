Fallece Gonzalo Clavero, alma del fandango e Hijo Predilecto de Calañas

Calañas llora la pérdida de uno de sus vecinos más ilustres, Gonzalo Clavero Vázquez, Hijo Predilecto del municipio, quien falleció en la noche del domingo. El Ayuntamiento ha lamentado profundamente su muerte, describiéndolo como «un luchador en todos los sentidos de la vida» que «entregó su alma a la cultura y a nuestras raíces». En su honor, se han decretado dos días de luto oficial.

Nacido en 1939, Gonzalo Clavero se erigió como la figura clave en la recuperación y difusión del fandango de Calañas. Como ha destacado el consistorio, dedicó su vida a la transmisión del cante flamenco, logrando dar «voz propia» al fandango local y creando «un estilo único que hoy forma parte de nuestra identidad«. Su investigación en los años 70, basada sobre todo en la memoria oral de sus paisanos, rescató del olvido un tesoro cultural para el pueblo.

Más allá de su labor como investigador, que plasmó en su libro 'Lírica flamenca', Clavero fue un cantaor y compositor que desarrolló un estilo personal que, junto al tradicional felizmente recuperado, conforma el legado del fandango calañés actual. Su maestría fue reconocida en vida con el nombramiento como Hijo Predilecto en noviembre de 2024 y con la decisión de la peña flamenca local de adoptar su nombre en 2011.

El Ayuntamiento ha querido recordarle con los versos de un fandango que define su figura: «Que un cantaor ha creao / este estilo calañés / él le dio vida cantando / Gonzalo Clavero es / un maestro del fandango». La capilla ardiente se ha instalado en la peña flamenca que lleva su nombre. «El maestro Gonzalo no solo fue un cantaor, es memoria, sentimiento y orgullo de nuestro pueblo», concluye el comunicado municipal.