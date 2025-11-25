El show de humor de Txabi Franquesa llega al Gran Teatro de Huelva

Txabi Franquesa llega al Gran Teatro de Huelva el próximo 30 de noviembre a las 20.00 horas para presentar 'Escocía', su espectáculo más personal y maduro. Un show que aborda, desde el humor incisivo y cercano que caracteriza al cómico, el choque entre sentirse joven y descubrir -a veces de golpe- que el cuerpo y la vida empiezan a contar otra historia.

Con su habitual ironía y una presencia escénica arrolladora, Franquesa expone el llamado «escozor generacional»: esa etapa vital en la que uno sigue teniendo espíritu universitario, pero empieza a caminar peligrosamente cerca del Imserso. Un momento de contradicciones constantes donde conviven el optimismo desafiante y el pesimismo más honesto.

El artista se autoproclama abanderado de la «furia inofensiva», una forma de rebelión que no pretende herir, sino reírse de las certezas, los complejos y las pequeñas tragedias cotidianas de la edad adulta. Todo, desde un humor accesible y para todos los públicos.

«Escocía» es un espectáculo familiar, ideal tanto para los nostálgicos como para los jóvenes futuristas, que encontrarán en el relato del cómico un espejo divertido y lleno de verdad.

Venta de entradas

Las entradas para el espectáculo ya están disponibles en la plataforma oficial del Ayuntamiento de Huelva:

https://entradas.huelva.es/es/productos/descripcion/txabi-franquesa-?