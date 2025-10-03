Javier Ruibal se rinde ante Manuel Carrasco: «Es un artista excelente y muy de la gente»

Cuenta atrás para la esperada actuación de Javier Ruibal este viernes a las 20.00 horas en el Gran Teatro de Huelva. El cantante de El Puerto de Santa María, polifacético donde los haya y uno de esos artistas con los que se puede hablar de todo sin tabúes, ha elogiado en una entrevista concedida a Huelva24 a Manuel Carrasco, sin duda uno de los grandes del panorama musical español en los últimos años.

«Tengo un buen contacto con él, aunque no tanto como me gustaría, con Manuel Carrasco. Tengo muy buena amistad y simpatía, que me la ha demostrado desde el primer momento. Ya cuando estaba en Operación Triunfo me citó y me llegó que le interesaba lo que yo le hacía y después nos hemos visto un sinfín de veces», señalaba

Y Ruibal también destacaba sobre el isleño que «me parece que es un artista excelente, que ha conseguido un equilibrio muy interesante. Ha conseguido llevarse bien con los estrategas que lo difunden y no perder la raíz popular profundísima que tiene. Es muy de la gente. Siempre hay una mezcla de muchas cosas cuando se compone, pero a él se le nota siempre que viene de donde viene, que viene de Huelva».

En el año 2019, en un especial navideño en La1 de Televisión Española, Javier Ruibal y Manuel Carrasco interpretaron juntos la canción 'Para quedarte a vivir' del gaditano y 'Soy afortunado' del onubense.

El gaditano no se olvidaba de otro buen amigo que tiene en la provincia onubense, el artista plástico Juan Manuel Seisdedos: «Es un pintor excelente, maravilloso y de una discreción enorme. Cuando le ves sabes que es una persona incapaz de la más mínima soberbia, porque se ve que es un hombre bueno, a carta cabal, por los cuatro costados y de la cabeza a los pies».