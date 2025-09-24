Manu Sánchez, Chico Gallardo y Jesús de Fariña sobresalen en el Otoño Cultural de Almonte

La Ciudad de la Cultura de Almonte ha acogido este miércoles la presentación de la programación Otoño Cultural 2025, una agenda que reúne más de una veintena de propuestas que abarcan teatro, danza, música, flamenco, cine, literatura y artes plásticas. La concejal de Cultura, María José Faraco, ha invitado a participar de esta amplia oferta, junto a algunos de los artistas que forman parte del cartel.

El Ayuntamiento de Almonte ha diseñado una programación diversa y de calidad, pensada para todos los públicos, que se desarrollará principalmente en el Teatro Municipal Salvador Távora, aunque también incluye actividades en otros espacios culturales de la localidad. Entre las citas figuran el espectáculo «Entregamos» de Manu Sánchez, el Chicharra FIS, festival de investigación sonora, el concierto «Plaza San Pedro 11» de Chico Gallardo y la actuación de Jesús de Fariña, con su propuesta musical De un puerto a otro.

La programación suma además la proyección del documental La Marisma o el estreno nacional de la película «Te protegerán mis alas», dirigida por Antonio Cuadri y rodada en parte en Almonte.

Creación local

La agenda también reserva espacio para la creación local, con la Gala de la Cultura, que pondrá en valor el talento de los almonteños; la representación del taller de teatro de mujeres «Las Dunas»; o el tradicional concierto de Santa Cecilia a cargo de la Banda Municipal de Música de Almonte.

A ello se unen propuestas de gran formato como la representación de El Lago de los Cisnes a cargo de la International Ballet Company, y expresiones de corte social como la exposición El arte en la discapacidad, de José Ignacio Puerto, o la Gala de lo Social. En el ámbito musical destaca también el concierto «Alzaré mi voz» de Rocío Belén, o el concierto de Navidad de José Luis Pérez-Vera.

La Ciudad de la Cultura de Almonte ha acogido este miércoles la presentación de la programación Otoño Cultural 2025 h24

Durante la presentación, la concejal, María José Faraco, ha subrayado que esta programación «demuestra la apuesta firme del Ayuntamiento por acercar la cultura a la ciudadanía, ofreciendo espectáculos de primer nivel junto a espacios de participación y reconocimiento a nuestros artistas locales».

Las entradas ya están disponibles en la Ciudad de la Cultura y en la plataforma online giglon.com.