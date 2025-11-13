Manuel Carrasco dará un último concierto en España este año 2025: fecha, ubicación y cómo comprar entradas

Han sido unos últimos meses frenéticos para Manuel Carracos, en los que ha desarrollado su gira 'Tour Salvaje', la cual ha englobado más de una veintena de conciertos en los que ha interpretado sus últimos éxitos, junto con los de siempre. El inicio tuvo lugar a mediados de mayo, en Sevilla, y finalizó el pasado 10 de octubre en Barcelona.

El concierto en el Palau Sant Jordi barcelonés iba a ser, presumiblemente, el último de Carrasco en este 2025. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el artista onubense ha anunciado recientemente un último recital en nuestro país con el que pondrá punto final a este año.

Fecha y ubicación del último concierto de Manuel Carrasco en España este 2025

Manuel Carrasco ha anunciado que cerrará el 2025 con una cita muy especial. Muchos podrían pensar que su despedida del año tuviera lugar en su tierra; sin embargo, no será ni en Isla Cristina, su localidad natal, ni en ningún punto de Huelva o Andalucía. Y es que el artista onubense pondrá el broche final al 2025 en Madrid; concretamente, en el auditorio Starlite Madrid, escenario en el que actuará por primera vez. Por otra parte, la fecha elegida para este esperado concierto es el lunes 22 de diciembre a las 21.30 horas; la apertura de puertas está fijada para las 19.00 horas.

Cómo comprar entradas para el último concierto de Manuel Carrasco en España este 2025

Las entradas para el último concierto de Manuel Carrasco este 2025 ya están disponibles a través de la web oficial del artista, la cual redirige directamente a la página del auditorio Starlite Madrid, lugar donde se celebrará este esperado evento. Los precios varían según la categoría de asiento, con entradas que van desde 69,00 euros hasta 206,25 euros para las zonas más exclusivas, frente al escenario. En este sentido, casi dos semanas después de que saliesen a la venta las entradas, más de la mitad del aforo ya está completo.