Ciclo de conciertos en la sala MIA Huelva con funk, blues, soul, jazz y música electrónica

El colectivo musical onubense, Jardínsonoro, apuesta por la música en directo con el lanzamiento de un ciclo de conciertos en formato club de tarde-noche, que se celebrará un viernes al mes mes en colaboración con Sala MIA, en horario de 19.00 a 02.00 horas.

Jardínsonoro propone este ciclo donde convivirán el funk, blues, soul, jazz y la música electrónica, apostando por la diversidad estilística y el encuentro entre artistas y público. Cada jornada contará además con DJ sets de apertura y cierre, a cargo de nombres como Wave Trip, Mr. Slow, Ubertek o Jamanama, que acompañarán a las bandas principales de cada cita.

La programación inicial incluye los siguientes conciertos: 21 de noviembre — Only Funks (Wave Trip + Mr. Slow)

26 de diciembre — Ray Lowe & The Blues Experience (Wave Trip + Mr. Slow)

23 de enero — Beatlove (Wave Trip + Ubertek)

20 de febrero — Duäl (Wave Trip + Jamanama)

El precio de la entrada es de 12 euros, con consumición incluida.

Con esta propuesta, Jardínsonoro busca consolidar un espacio estable para la música en directo dentro del panorama cultural de Huelva, ofreciendo una programación sostenida en el tiempo y abierta a la evolución. El colectivo subraya su deseo de fomentar una escena local sólida y generar un punto de encuentro para el público amante de la música en vivo.