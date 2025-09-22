La onubense Elisa Fernández Guzmán gana el Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2025 Ha sido galadonada por su obra 'Después del pop', de la que el jurado destaca que transmite «verdad con la fuerza de una sencillez aparente que seduce, atrapa y hace temblar»

La autora de Huelva Elisa Fernández Guzmán ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven 'Miguel Hernández' 2025, por su primer poemario, la obra 'Después del pop' (Rialp).

El jurado ha elegido su obra, premiada con 30.000 euros, por «transmitir verdad con la fuerza de una sencillez aparente que seduce, atrapa y hace temblar». También resalta que 'Después del pop' tiene «una magnífica construcción de escenas, lugares y atmósferas que aúna una profunda sensibilidad lírica con la capacidad de nombrar, de forma honesta, la experiencia afectiva de la adolescencia, del primer amor y del paso del tiempo».

La autora, según el jurado, «utiliza la temática amorosa para hablar del propio hecho de la creación poética, arriesgando con un estilo directo en el que no falta la ironía, el drama y lo celebratorio. Con un lenguaje cotidiano, sin caer en lo banal ni renunciar a la musicalidad, Elisa Fernández Guzmán lee el mundo en clave de amor y consigue la expresión poética de la ternura«.

Autora de 25 años

Elisa Fernández Guzmán nació en Huelva en 2000 y es graduada en Literaturas Comparadas por la Universidad de Granada, con máster en Guion Audiovisual por la Universidad de Sevilla. 'Después del pop' es su primer poemario, con el que ganó el accésit del Premio de Poesía Adonáis en 2023.

El premio reconoció en su pasada edición a Lola Tórtola, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Ismael Ramos, María Elena Higueruelo Illana, Alba Cid, Ángela Segovia, Xaime Martínez o Berta García Faet, entre otros.