La UNIA convierte el campus de La Rábida en una residencia para artistas

La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) ejerce estos días y hasta el próximo 16 de noviembre como espacio de creación y experimentación artística con el Programa de Residencias Artísticas UNIA 2025, que ha triplicado las solicitudes con respecto a la anterior edición. Este enclave único acoge actualmente a creadores de diversas disciplinas —desde las artes vivas hasta el cine y la literatura—, convirtiéndose en un auténtico campus creativo abierto al intercambio, la reflexión y la producción cultural.

Este programa de ayudas a la creación, que este año reúne ocho residencias artísticas vinculadas a las artes escénicas y vivas (cinco en la modalidad de Creación e Investigación y tres de Artistas Emergentes), dos residencias de dramaturgos y tres literarias desarrolladas en colaboración con la Junta de Andalucía y una formación a una decena de guionistas organizada junto al Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, refuerza el compromiso de la UNIA con la promoción de la creación contemporánea y el diálogo entre disciplinas artísticas.

La reunión inauguraltuvo lugar este lunes, un acto con el que dio comienzo el periodo de estancia, en el que, además, se impartieron talleres y clases magistrales en colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, a cargo de figuras de las letras y la dramaturgia como Álvaro Prados, Elisa Fernández, José Andrés López, Susana Martín Gijón y Poliana Vieira.

Ocho proyectos que exploran la creación contemporánea

Dirigida a artistas, colectivos y otros profesionales, locales, nacionales e internacionales, que trabajan en las áreas de las artes escénicas, la danza y las artes vivas, la UNIA ha triplicado en esta convocatoria de ayudas a la creación y residencias artísticas 2025 las solicitudes recibidas en la edición anterior.

Ocho han sido los artistas seleccionados, entre los que destacan nombres con una amplia trayectoria en el ámbito de las artes vivas junto a nuevas voces que irrumpen con fuerza en el panorama emergente.

Así, los proyectos de la modalidad de Creación e Investigación dibujan un mapa diverso de intereses y lenguajes. Francisco Javier Martínez propone en 'Loverbena: Rituales efímeros y la ciudad en transformación' una exploración sobre los rituales populares y las transformaciones del espacio urbano; mientras que Pedro Ernesto Moreno articula en 'En los carrizales soñamos con la canción de los caballos, las flautas y las ondinas' un diálogo poético entre naturaleza, sonido y escritura. Por su parte, en 'Estoy enfadada, estoy rabiosa', Paloma Díaz convierte su propio archivo doméstico en una reflexión escénica sobre la vivienda y la identidad y Melisa Calero, con 'Ser Forastera', revisita la obra 'Telemusik de Stockhausen' para indagar en lo ajeno y lo intruso desde el flamenco contemporáneo. Cierra la nómina de los proyectos seleccionados de Creación e Investigación Álvaro Silva que, en 'La Escalera', convierte su experiencia cotidiana como trabajador de limpieza en un gesto performativo de resistencia y dignificación.

Artistas emergentes

De otro lado, la modalidad de Artistas Emergentes reúne tres propuestas que apuntan a la renovación de los lenguajes escénicos. Otra cosa que no es una conferencia: 'Chango: el gran putas', de Daniel Felipe Arenas, mezcla conferencia y performance en un juego sobre la identidad y el barroco latinoamericano; 'Cuando el mar no responde', de Alba Selva, aborda la transformación y la fragilidad desde una poética del cuerpo y la memoria; y '30 minutos en la tierra', de Mei Li Dong Páez, propone una pausa en la aceleración contemporánea a través del movimiento y la palabra.

Con esta selección, la UNIA reafirma su compromiso con la creación contemporánea, el talento emergente y el apoyo a las trayectorias que, desde distintos lugares y generaciones, cuestionan los modos de hacer y de pensar el arte hoy.

Escritura, dramaturgia y cine en diálogo

Junto a las residencias artísticas, la UNIA también impulsa en noviembre un conjunto de programas vinculados a la creación literaria, la dramaturgia y el guión cinematográfico, desarrollados en colaboración con la Junta de Andalucía y con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Estas iniciativas amplían el alcance del proyecto en La Rábida, que se convierte así en un espacio de encuentro entre distintas formas de escritura, desde la escena hasta la pantalla.

De este modo, desde el lunes y hasta el próximo 16 de noviembre, la sede de Santa María de La Rábida acoge también las residencias de dramaturgos y literarias, fruto de un convenio con la Junta de Andalucía. En ellas participarán los dramaturgos Álvaro Prados y José Andrés López y tres escritores emergentes: Benjamín Cristian Santiago Montiel, Carmen Fuentes y Jonathan Pérez. Durante dos semanas de trabajo intensivo, los participantes convivirán alojados en este campus de la UNIA, desarrollando sus proyectos en un entorno propicio para la creación y el diálogo interdisciplinar. Estas residencias conjuntas consolidan el modelo de trabajo compartido que la UNIA promueve entre instituciones públicas dedicadas a la cultura.

El compromiso con la escritura se extiende también al ámbito audiovisual con CreANDo, un programa formativo en colaboración con el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Bajo el lema 'El cine del futuro se escribe en Huelva', esta iniciativa reúne a diez guionistas andaluces que desarrollan proyectos de largometraje en distintas fases de creación, tanto de ficción como de no ficción y animación. Los títulos seleccionados —Dame tu libertad (Salva Martos Cortés), Isla Mabad (David del Águila Pérez), Las Américas '87 (Marcos Gualda), Mamá okupa (Miguel Ángel Parra), Tu nombre mío (Remedios Malvárez), La virgen negra (Fany de la Chica), Un trabajo para papá (Pedro Pablo Picazo), Núcleos (Pablo Otero), La selva oscura (Juan Velarde) y La cuarta edad (Javier Barbero)— reflejan la diversidad y vitalidad del nuevo cine andaluz.

Con estas propuestas, la Universidad Internacional de Andalucía reafirma su papel como plataforma para la creación contemporánea y la colaboración institucional, extendiendo el espíritu de las residencias artísticas al terreno de la palabra y la imagen. El programa se completa, además, con colaboraciones junto al Encuentro de Patrimonio ReaCtívate del IAPH (11 y 12 de noviembre), el festival Monkey Week (19-22 de noviembre) y el festival OFFF Sevilla (27-29 de noviembre), reforzando así el compromiso de la UNIA con la creación contemporánea y el tejido cultural andaluz.