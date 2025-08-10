Sansivestrale 2025: La jerezana Andrea Ganfornina triunfa con su cortometraje 'Quejío de Loba'

'Quejío de loba' ha sido el cortometraje que ha triunfado en la Sansilvestrale 2025

La VI edición de La Sansilvestrale, el festival de cine de San Silvestre de Guzmán, puso anoche el broche de oro a tres intensos días dedicados al séptimo arte con su gala de clausura y entrega de premios de su Concurso de Cortometrajes, celebrada en la Plaza Arroyo de la Miel.

El gran protagonista de la noche fue 'Quejío de Loba', dirigido por Andrea Ganfornina, que conquistó al jurado y se alzó con el Molino de Oro al Mejor Cortometraje y a Mejor Guion. La obra, llegada desde Jerez de la Frontera, aborda con una fuerza narrativa arrolladora la violencia de género y la educación en el seno familiar. Entre las paredes oscuras de un piso, una madre lucha por proteger a sus tres hijos de una relación de poder abusivo que, como una dolencia hereditaria, la persigue a ella y a tantas otras mujeres. Una fábula dura, visceral y cargada de verdad, que no dejó indiferente a nadie.

Por su parte, 'Tristes Tigres', dirigido por Adán Pichardo, fue otra de las obras más laureadas de la noche, obteniendo el Molino de Oro al Mejor Cortometraje Onubense y el Premio del Público y confirmando el gran momento creativo que vive la producción audiovisual en la provincia. Esta obra consiguió conmover y emocionar al abordar con sensibilidad la dislalia, la dislexia y el bullying.

En el apartado interpretativo, Pepe Viyuela fue reconocido con el premio a Mejor Actor por su conmovedora actuación en el cortometraje 'Mariana Hormiga', mientras que Manuela Vellés recibió el galardón a Mejor Actriz por su papel en 'Adiós'. Por último, el cortometraje 'Joselico', de José Abril y Sergio Máresc, resultó premiado por el Jurado Infantil del festival.

La gala, que contó con un público entregado y un ambiente de celebración, concluyó con la proyección de 'Quejío de Loba', dejando una impresión imborrable entre los asistentes. Esta sexta edición de La Sansilvestrale ha vuelto a demostrar que desde un pequeño municipio rural es posible ofrecer un festival de primer nivel, con una programación cuidada, un alto nivel artístico y una participación que consolida al certamen como una referencia para cineastas y amantes del cine.